O calendário de 2023 da Fórmula 1 foi divulgado nesta terça-feira e, além de trazer o retorno do Catar e da China, a temporada contará com a estreia do GP de Las Vegas. Com isso, os Estados Unidos será o país com mais corridas de F1 na próxima temporada, serão três (Miami, Texas e Las Vegas). A terceira prova americana será disputada em um horário pouco favorável aos fãs brasileiros, de madrugada.

A largada da corrida será dada às 2 horas da madrugada de domingo, dia 18/11. Como a diferença é de 4 horas, em Las Vegas, a largada será às 22 horas da noite de sábado. Esta será a penúltima corrida do ano.

Ao todo, quatro corridas da Fórmula 1 serão realizadas na madrugada brasileira. O GP da Austrália, no dia 2 de abril; GP da China, no dia 16 de abril; GP do Japão, no dia 24 de setembro; e o GP de Las Vegas, no dia 18 de novembro, duas semanas após o GP do Brasil. Portanto, o fã brasileiro terá que ajustar o sono quatro vezes na temporada de 2023.

Com tantas novidades e apenas uma baixa, o GP da França, a F1 terá um recorde de provas e estará no limite de provas por ano, que é de 24 corridas por temporada.

