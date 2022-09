Carregar reprodutor de áudio

O GP de Singapura marcará um novo recorde na Fórmula 1. Espanhol da Alpine, Fernando Alonso se tornará o piloto com mais corridas na maior categoria do automobilismo mundial, com 350 provas iniciadas.

O Motorsport.com passa a limpo a carreira do bicampeão, falando sobre seu legado e futuro. O programa também conta com o MOMENTO STOCK CAR, vislumbrando Santa Cruz do Sul e dando destaque aos pilotos que representarão o Brasil na FIA Motorsport Games, como Pedro Clerot, da F4.