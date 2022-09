Carregar reprodutor de áudio

Ao chegar em sétimo lugar no GP da Itália e marcar seis pontos, Lando Norris agora tem 394 pontos somados na Fórmula 1 e ultrapassou Romain Grosjean, ex-piloto da F1 e atual piloto da Indy, no ranking de pilotos com mais pontos sem vitória. Agora Norris está a 127 pontos do líder do ranking, o alemão Nico Hulkenberg.

Ao contrário de Hulkenberg, que disputou nove temporadas completas na Fórmula 1 e tem como melhor resultado um quarto lugar, Norris, em três temporadas completas, tem seis pódios e um segundo lugar como melhor posição de chegada em uma corrida de Fórmula 1. E o britânico segue em atividade na F1, portanto, tem chances de sair desse ranking.

Em setembro de 2021, Lando Norris chegou perto de vencer na Fórmula 1, duas vezes, mas viu a vitória escapar. Na primeira vez, em Monza, ele ficou em segundo lugar, enquanto o companheiro de equipe, Daniel Ricciardo, venceu a corrida. Duas semanas depois, em Sochi na Rússia, Norris foi pole position pela primeira vez na carreira e até chegou a liderar o GP da Rússia, mas ele viu a vitória escapar quando perdeu o controle do carro e saiu da pista.

Veja a lista de pilotos com mais pontos sem vencer na F1:

1º - Nico Hulkenberg: 521 pontos

2º - Lando Norris: 394 pontos

3º - Romain Grosjean: 391 pontos

4º - Nick Heidfeld: 259 pontos

5º - George Russell: 222 pontos

6º - Daniil Kvyat: 202 pontos

7º - Alexander Albon: 201 pontos

8º - Lance Stroll: 181 pontos

9º - Kevin Magnussen: 180 pontos

10º - Kamui Kobayashi: 125 pontos

