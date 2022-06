F1: Câmara dos Deputados aprova título de cidadão a Hamilton

Carregar reprodutor de áudio

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (09) o projeto que dá a Lewis Hamilton o título de cidadão honorário do Brasil. A ideia foi do deputado Federal André Figueiredo (PDT-CE), que havia protocolado o projeto no dia 16 de novembro, apenas dois dias depois do GP de São Paulo de Fórmula 1 em 2021, motivado pelo ato do piloto da Mercedes de carregar a bandeira brasileira no pódio, relembrando Ayrton Senna.

A matéria não precisará ser votada no Senado e já teve sua promulgação durante a própria sessão.

O partido Novo orientou voto contrário ao projeto. O deputado Tiago Mitraud (Novo-MG) disse que Hamilton é um excelente piloto, mas o plenário deveria ter outras prioridades.

“Este gesto de respeito à memória do maior piloto brasileiro repercutiu em todos e cada um de nossos cidadãos. Senna não era apenas um piloto, mas representava a imagem de um Brasil que dava certo, que ganhava, que era visto positivamente pelo mundo”, disse o deputado autor do projeto.

Segundo o deputado, o gesto de Hamilton em Interlagos “nos ajuda a lembrar que as cores nacionais não têm partido nem dono”, destacando que o Brasil é uma nação independente de divergências e diversidade, defendendo que o esporte, a “celebração das vitórias nacionais e as homenagens aos campeões” podem ajudar a resgatar a bandeira como símbolo de união.

VÍDEO: O que acontece com quem não respeita teto de gastos da F1?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: