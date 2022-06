Carregar reprodutor de áudio

A mudança da FIA em utilizar dois diretores de prova na Fórmula 1 em 2022 tornou "mais difícil realmente entender quais são as regras", de acordo com o piloto da Haas, Kevin Magnussen.

Como parte da resposta à polêmica decisão do título de Abu Dhabi na temporada passada, a FIA nomeou Niels Wittich e Eduardo Freitas para substituir o ex-diretor de corrida Michael Masi.

O ex-diretor de corrida do DTM Wittich assumiu o comando do início do ano no Bahrein, antes de Freitas, do WEC, entrar nos GPs da Espanha e de Mônaco.

Wittich chamou a atenção para Baku depois de delinear mudanças nas regras de saída de boxes, que agora permitem que os pilotos toquem nas linhas pintadas, desde que uma roda inteira não cruze.

Isso segue o protesto fracassado da Ferrari contra a Red Bull em Mônaco, depois que Max Verstappen e Sergio Pérez foram considerados como tendo tocado as linhas na saída dos boxes.

Quando Magnussen foi questionado nesta quinta-feira no Azerbaijão se ele notou alguma diferença entre as decisões dos dois diretores de corrida da FIA, ele disse: "acho que houve uma diferença".

Isso, calculou o dinamarquês, tornou mais difícil seguir totalmente os regulamentos.

Ele continuou: "Talvez tenha se tornado um pouco mais difícil no momento realmente entender quais são as regras. Eles apenas precisam se esforçar mais para entender e falar com os rapazes.

"Acho que era mais consistente [no passado] do que agora. Seria bom se a postura deles ou a maneira como eles interpretam as regras fossem totalmente consistentes.

"Então, como piloto, seria mais fácil de entender. Mas é isso que temos. Há razões para a chegada de novas pessoas e a mudança na FIA.

"Eu não me preocupo muito com isso. Isto é o que temos. É como se preocupar com o clima. Não posso mudar. Eu apenas tento lidar com isso."

Enquanto isso, o piloto da AlphaTauri, Yuki Tsunoda, disse à mídia: "Não estou confiando na FIA. Toda vez é muito inconsistente.

"Para mim, vou apenas seguir o que o regulamento [diz] ou apenas o mais seguro possível para não ter problemas."

