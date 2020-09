O GP da Itália de Fórmula 1 em Monza no ano passado, que teve vitória de Charles Leclerc com a Ferrari, contou com uma cena bizarra no sábado. Na última saída à pista no Q3, parte final da classificação, os pilotos formaram “filas” na pista e não cruzaram a linha de chegada a tempo de abrir volta. Mas a F1 está se movimentando para que isso não aconteça novamente.

Para o GP da Itália deste final de semana, as preocupações com esse tipo de situação ainda existem entre as equipes, segundo Andreas Seidl, chefe de equipe da McLaren. Inclusive, um dos pilotos da equipe inglesa, Lando Norris, acredita que sua última saída à pista no Q3 em Spa foi prejudicada por Esteban Ocon, da Renault.

“Acho que alguns pilotos já se manifestaram após os treinos livres de sexta e sábado”, disse Seidl ao site Racefans. “Depois da classificação também discutimos o que aconteceu lá. E claro, ficamos infelizes porque no final nos custou a chance de uma posição superior no Q3 com Lando”.

O chefe de equipe da McLaren, no entanto, também afirmou que é importante que todas as equipes sentem com o diretor de prova, Michael Masi, para discutir o assunto.

“Mas independente disso, e independente do nosso próprio problema que tivemos no Q3, acho que simplesmente faz sentido que todos nós examinemos novamente, todas as equipes junto com o diretor da prova”, disse Seidl. “Depois, para ver se ele finalmente consegue encontrar um regulamento, que apenas evite que essas coisas aconteçam”, completou.

Masi, inclusive, já adiantou que deve conversar com as equipes nesta quinta-feira. “Nós - eu e os gerentes da equipe - teremos algumas discussões sobre isso na quinta-feira para relembrar”, disse o diretor de prova da F1.

“Tivemos algumas discussões após o evento do ano passado e teremos mais algumas discussões esta semana”.

