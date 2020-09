TV: Confira todos os horários do GP da Itália de Fórmula 1

Depois de uma prova muito criticada na Bélgica, a Fórmula 1 segue a ação da temporada 2020 neste fim de semana com o GP da Itália em Monza, uma das provas mais tradicionais do Mundial.

Após o passeio na Bélgica, Lewis Hamilton é mais líder do que nunca no campeonato, com 47 pontos de vantagem para Max Verstappen, que está apenas três pontos a frente de Valtteri Bottas.

Enquanto isso, as disputas para o simbólico título de "melhor do resto" segue quente. Entre os pilotos, Albon, em quarto e Stroll, sétimo, estão separados por apenas seis pontos. Já entre os construtores, a McLaren, terceira, está apenas nove pontos a frente da Renault, em sexto.

A característica de alta velocidade e baixo downforce de Monza promete embolar ainda mais as disputas na temporada 2020.

O Motorsport.com acompanha tudo sobre a corrida em Monza e tem uma programação extensa para atualizar você de todas as novidades direto do paddock. Os horários do GP da Itália na TV brasileira e dos nossos programas no YouTube você vê abaixo:

Confira os horários dos eventos e dos programas do Motorsport.com no YouTube

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 6h SporTV 2 Treino Livre 2 Sexta-feira 10h SporTV 2 Treino Livre 3 Sábado 7h SporTV 2 Treino Classificatório Sábado 10h SporTV 2 Corrida Domingo 10h10 Globo Fórmula 2 Corrida 1 Sábado 11h45 YouTube da F1 Corrida 2 Domingo 06h10 YouTube da F1 Fórmula 3 Corrida 1 Sábado 05h25 Corrida 2 Domingo 04h45 Programas no YouTube do Motorsport.com Dia TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

