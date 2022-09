Carregar reprodutor de áudio

Se antes Nicholas Latifi já estava sob pressão na Williams por ser constantemente superado pelo companheiro de equipe, Alexander Albon, e não ter pontuado ainda em 16 corridas em 2023, agora um novo fator entrou para essa equação que parece ter como resultado a saída de Latifi da Fórmula 1, o holandês Nyck De Vries.

O piloto reserva da Mercedes foi acionado para correr no lugar de Albon no sábado e terminou a corrida em nono, enquanto Latifi cruzou a linha de chegada no FW44 apenas em décimo quinto. Já na terceira temporada na F1 e tendo como melhor resultado um sétimo lugar e oito DNFs, o piloto canadense não está em uma situação confortável.

O CEO da Williams, Jost Capito, admitiu que o piloto está sob pressão pela vaga e que a Williams precisa analisar o desempenho dele agora.

“Como piloto de F1 você precisa lidar com a pressão. Existem apenas 20 que são os melhores e você tem que ser capaz de lidar com isso.

“É extremamente difícil para ele.

“Alcançar outro piloto que é mais rápido no outro carro é uma pressão extremamente alta.

“Temos que ver isso a partir de agora.”

O bom desempenho de De Vries, obviamente, atraiu atenção do CEO da Williams, que disse que a atuação do holandês foi "impecável".

“Não apenas mostrou que ele é rápido, mas que tem inteligência de corrida. Você não notou nenhum nervosismo nele, embora internamente ele seja natural. Ele fez isso de forma tão profissional, como se nunca tivesse feito nada além de pilotar na F1", disse Capito.

