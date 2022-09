F1: Staff de Schumacher nega teste do alemão com Alpine; entenda

Carregar reprodutor de áudio

Após a informação de que Mick Schumacher participaria de um teste com a Alpine na Hungria na próxima semana, o staff do piloto da Haas na Fórmula 1 negou que o alemão estará presente na atividade em Budapeste.

A posição dos empresários de Schumacher foi apurada pelo Motorsport-Total, braço do Motorsport.com na Alemanha. Anteriormente, o RacingNews365 havia informado a participação de Mick no teste da Alpine.

Com isso, os pilotos que irão à pista com o A521 (modelo com o qual a Alpine disputou a temporada 2021 da F1) serão os seguintes: o norte-americano Colton Herta, o italiano Antonio Giovinazzi, o holandês Nyck de Vries e o australiano Jack Doohan.

Jack Doohan, Alpine Academy Photo by: Alpine

Tudo isso acontece em meio a um momento de impasse no mercado de pilotos da F1 para 2023, com a vaga deixada por Fernando Alonso na Alpine sendo a mais cobiçada. O espanhol vai para a Aston Martin e a escuderia azul procura um companheiro para o francês Esteban Ocon.

Schumacher é um dos cotados, mas, segundo a reportagem, o 'veto' à participação do germânico no teste se deve ao fato de que ele ainda não rompeu completamente os seus laços com a Ferrari. Sabe-se, porém, que Mick não é mais um piloto da academia italiana, o que preocupa o alemão.

A Haas é parceira técnica da Ferrari, que também fornece unidades de potência para o time norte-americano. Por isso, a equipe de Maranello tem influência na definição de um dos pilotos do grupo dos EUA, que já tem o dinamarquês Kevin Magnussen confirmado para 2023.

Neste sentido, Schumacher é ameaçado pelo compatriota Nico Hulkenberg e ainda por Giovinazzi, que aparece junto ao veterano alemão como um dos favoritos para a vaga. Na Alpine, o francês Pierre Gasly é o predileto, mas sua liberação junto à AlphaTauri está condicionada a outro piloto.

Pierre Gasly, AlphaTauri, Nico Hulkenberg, Racing Point, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Trata-se justamente de Herta: o norte-americano da Andretti na Indy é desejado pela cúpula da Red Bull para substituir Gasly em caso de liberação do francês para a Alpine, mas Colton ainda não tem pontos suficientes para obter a superlicença para correr na F1, o que pode manter Gasly na Alpha.

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Com isso, de Vries surge como possibilidade para a Alpine, embora o holandês esteja 'encaminhado' na Williams para substituir o canadense Nicholas Latifi. Como opção, aparece justamente Doohan, da academia francesa. A Renault, porém, gostaria de colocá-lo na F1 em um time 'menor'.

Veja como está o mercado de pilotos da F1 para 2023:

Equipe Unidade de potência Pilotos Ferrari Red Bull Renault Mercedes Ferrari Ferrari Mercedes Mercedes Mercedes Red Bull Powertrains Mercedes

