Carregar reprodutor de áudio

Sergio Pérez, em seu segundo ano na Red Bull, vem tendo dificuldade na pilotagem do carro dessa temporada da Fórmula 1. Ele se sente menos confiante com as características do carro, que recebeu atualizações não só visando a melhora no desempenho, mas também a redução de peso, uma vez que o carro estava mais pesado do que o permitido. Por outro lado, o companheiro de equipe do mexicano, Max Verstappen, se sente mais confortável com o carro agora.

O diretor técnico da Red Bull, Pierre Wache, disse, em entrevista ao The Race, que o principal fator que vem causando a queda de rendimento de Pérez, é o equilíbrio do carro.

“São vários fatores, mas o principal é claramente o equilíbrio do carro e a confiança com o carro em comparação com o início do ano, quando o carro estava um pouco mais equilibrado para ele e um pouco menos para Max

“Após as atualizações do carro durante a temporada, [o carro] se afastou disso.

“E depois, encontrar uma configuração certa para ele é bastante difícil [e torna difícil] deixá-lo o mais confiante possível para vencer ou lutar com Max.”

Antes do GP da Áustria, décima primeira etapa do campeonato, onde Pérez abandonou, ele disse que o desenvolvimento estava se afastando dele em termos de confiança. De fato, desde a Áustria até a Itália (etapa disputada no último domingo), o melhor resultado de Pérez foi um segundo lugar no GP da Bélgica, sendo que ele chegou a vencer nessa temporada, na sétima corrida do ano, em Mônaco.

Do lado da Red Bull, eles estão trabalhando para deixar o piloto mais confortável, mas o diretor técnico reforça que precisam se concentrar em manter a performance também.

“É difícil quando você tenta desenvolver o carro, teoricamente, para o desempenho e depois de ficar preso em termos de ferramentas de configuração para reequilibrar o carro

“Acho que está tudo junto e depois que você encontra seu desempenho em algum lugar, é um pouco mais complicado configurar o carro.

“Eu diria que normalmente você perderá um pouco de desempenho para torná-lo melhor. [Isso] não significa que é muito, mas é esse tipo de direção

Por fim, o diretor técnico da equipe que lidera os dois campeonatos, disse que o desenvolvimento ao longo do ano favoreceu um piloto e que eles buscam meios de deixar o outro piloto no mesmo nível.

“Foi a favor de Max. Eu acho que ele é capaz de dirigir qualquer carro. Agora temos que encontrar uma maneira de dar um carro para Sergio se apresentar e competir”, concluiu o diretor técnico da Red Bull, Pierre Wache.

SER F..., dedicado, estudar muito e mais: RICO PENTEADO dá dicas de como chegar à F1

Podcast #195 - Fantasma de Abu Dhabi assombra Monza: o que mudar na F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music