O chefe da Aston Martin, Mike Krack, acha que as muitas mudanças de liderança entre os times para 2023 mostram que o papel seu cargo “talvez seja um pouco superestimado”.

O dança das cadeiras dos chefes de equipe da Fórmula 1 começou com Mattia Binotto deixando a Ferrari no final de novembro para ser substituído por Frederic Vasseur, da Alfa Romeo.

Andreas Seidl deixou a McLaren para se tornar CEO da Alfa, com Andrea Stella substituindo-o na equipe de Woking, enquanto Alessandro Alunni Bravi foi nomeado representante da equipe da Alfa nos finais de semana da F1.

Em janeiro, o diretor de estratégia da Mercedes, James Vowles, tornou-se o sucessor de Jost Capito na Williams.

Essas mudanças significam que Krack, da Aston Martin, é agora o quinto chefe de equipe mais antigo na F1, apesar de ingressar na Aston apenas em janeiro do ano passado, pouco antes de seu antecessor, Otmar Szafnauer, ir para a Alpine.

"Fiquei surpreso com isso também, sobre como essas coisas aconteceram, especialmente em um período muito, muito curto de tempo", disse Krack quando confrontado com essa estatística.

Mas com as equipes de F1 evoluindo para organizações com estruturas de liderança fortes e descentralizadas, Krack acha que o papel de chefe de equipe talvez não seja tão crucial quanto antes.

"Isso mostra também que o papel do chefe de equipe pode ser às vezes um pouco superestimado, porque se você pode mudá-lo tão rapidamente e não há grande impacto, isso também diz alguma coisa.

"Parece que você pode dar esse trabalho a qualquer pessoa ou a alguém de outra equipe. Estou surpreso com as dispensas rápidas que vimos. Isso eu não esperava.

“Fora isso, não devemos esquecer, as equipes de F1 se transformaram em grandes organizações, em que os proprietários não são mais os chefes de equipe.

"Todo o esporte, toda organização seguem um caminho diferente. Alguns têm engenheiros como chefes de equipe, outros têm uma regra mais antiquada. Mas veremos no final qual é o caminho a seguir.

O alemão defende que a estabilidade dentro de uma equipe ainda é fundamental para permitir uma rápida tomada de decisões.

"Acho que consistência e estabilidade são muito, muito importantes", explicou Krack. "Você precisa ter a confiança nas pessoas de que não precisa discutir o tempo todo se quiser uma direção diferente ou se quiser desenvolver a empresa ou o negócio em uma direção diferente.

"Essas decisões não são todas unívocas. Elas são decididas após uma discussão coletiva sobre qual é o melhor caminho a seguir. Portanto, trata-se de administrar uma organização com um certo estilo."

