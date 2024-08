F1 - CEO da McLaren avalia Verstappen: "Implacável e agressivo"

O GP da Áustria se tornou um assunto muito falado, isso porque Max Verstappen e Lando Norris se enfrentaram em pista e o britânico acabou abandonando a etapa da Fórmula 1, enquanto o holandês terminou em quinto.

Apesar do piloto do carro 4 defender que o resultado da disputa não seria totalmente culpa de Verstappen, Zak Brown discordou de Norris e manteve sua opinião que o responsável pelo embate foi o carro da Red Bull.

Mas, o norte-americano mostrou respeito pela decisão do holandês e a maneira como ele conduziu a disputa. Ao GPblog, o CEO da McLaren avaliou o comportamento do tricampeão.

"Mostre-me um campeão mundial e acho que implacável e agressivo serão duas boas descrições de qualquer campeão mundial ou piloto vencedor de corridas".

Mesmo com as críticas ao resultado na Áustria, Brown disse que Max não teve uma pilotagem precipitada.

"Não acho que seria justo caracterizar [essa corrida] como a pilotagem [usual] de Max. Acho que, como Toto mencionou, você vê batalhas por todo a pista e então acho que precisamos apenas de regulamentos que sejam preto e branco e aplicados de acordo. Não acho que seria justo dizer que Max está pilotando. Acho que todos esses pilotos pilotam no limite absoluto, como deveriam".

