O CEO da McLaren, Zak Brown, crítica a mentalidade da IndyCar, em comparação com a Fórmula 1, onde ele acredita que há muita ênfase na quantidade em detrimento da qualidade. "Precisamos avançar mais em direção à qualidade [em vez da quantidade]", disse Brown em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com.

O executivo americano se refere principalmente ao fato de que a IndyCar tem atualmente 27 participantes e passará a 29 em 2025 com a chegada da Prema como uma nova equipe.

"Temos a tendência de olhar para a quantidade de carros, mas acho que temos carros demais. Não acho que precisamos de 27 carros. Na minha opinião, deveríamos ter 20, 22 ou 24 carros excelentes. Acho que estamos olhando demais para a quantidade e precisamos encontrar um equilíbrio melhor entre qualidade e quantidade".

As críticas de Brown ao grande número de competidores na Indy ocorre após várias corridas em que os incidentes dominaram e causaram interrupções. No circuito de rua de Detroit, foram inúmeros acidentes que fizeram com que apenas 47 voltas fossem de fato percorridas e 53 voltas fossem percorridas com cautela.

A qualidade das corridas não parece ter melhorado imediatamente com a introdução do sistema híbrido no meio da temporada. Também houve vários incidentes em Toronto, que chegou a ter bandeira vermelha nos estágios finais após uma colisão em cadeia na Curva 1.

Por enquanto, Brown está otimista com relação ao sistema híbrido e, acima de tudo, quer ver a qualidade da corrida em si, do ponto de vista dos pilotos, melhorar. "Temos muitas áreas para melhorar em termos da maneira como corremos", disse o chefe da McLaren. "Veja Detroit e Laguna [Seca], foram corridas mal executadas. Sei que isso foi antes da era híbrida, mas foram corridas ruins porque continuamos reiniciando."

Penalidades mais severas

Uma solução para reduzir o número de incidentes, de acordo com Brown, é óbvia: penalidades mais severas. No momento, a IndyCar trabalha principalmente com uma devolução de posição, drive-throughs ou uma penalidade de stop/go.

"Precisamos punir os pilotos com mais severidade quando eles cometem um erro", argumenta o chefe da McLaren."Se você dá a alguém uma oportunidade livre para [atacar alguém] e a penalidade é apenas devolver a posição, isso não é realmente uma penalidade. Isso apenas incentiva a direção extrema e, às vezes, ultrapassagens irresponsáveis".

Brown acha que seria mais apropriado adicionar uma penalidade de tempo de 10 segundos para incidentes, o que já é mais parecido com o método da Fórmula 1. "Assim, os motoristas agiriam de forma um pouco menos insana, pois a penalidade realmente é aplicada. Agora eles pensam: 'Ei, eu tenho uma oportunidade livre. Posso simplesmente fazer uma ação maluca e, se não der certo, tudo o que tenho a fazer é devolver a posição'. Isso não é uma penalidade".

Em resumo, as coisas poderiam ser muito melhores, de acordo com Brown. "Temos a tendência de olhar para a quantidade de ultrapassagens, mas acho que deveríamos olhar para a qualidade das ultrapassagens. A Fórmula 1 provou o quanto isso é popular. Lá, você tem muitas corridas de alta qualidade e pouquíssimas ultrapassagens, em comparação com o derby de demolição que vimos em Laguna e Detroit. Houve talvez 5.000 ultrapassagens, mas foi um show de m****", conclui o CEO da McLaren.

DI GRASSI EXCLUSIVO: Acho que o BONDE do DRUGOVICH PASSOU para F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST traz tudo sobre a final do Brasileiro de Motocross e a MotoGP em Silverstone

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!