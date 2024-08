O GP da Hungria foi marcado por trocas controversas no rádio de alguns pilotos com seus engenheiros e Max Verstappen não escapou dessa. O piloto de Fórmula 1 foi bastante agressivo em suas palavras para Gianpiero Lambiase, mas disse que não irá mudar sua forma de se comunicar.

Durante a corrida, Verstappen foi bastante crítico e não se segurou com as palavras de baixo calão. Os comentários do holandês, inclusive, viraram pauta para debate e Lewis Hamilton chegou a dizer que o piloto deveria "agir como um campeão" e "sempre lembrar que ele tem muitos companheiros de equipe".

Mesmo com as críticas, Max não parece ter se abalado e comentou que não irá mudar a sua forma de falar com seu engenheiro, mesmo que isso continue incomodando o público. Importante ressaltar que essa não foi a primeira vez que Verstappen e Lambiase viraram assunto pela maneira como conversam no rádio.

"As pessoas que não gostam do meu linguajar, não precisam ouvir. Desligue o volume. Eu sou muito motivado pelo sucesso e acho que já provei isso", comentou à época do caso.

"As pessoas podem concordar que você não deve falar tanto no rádio, mas essa é a opinião delas. A minha opinião é que as coisas precisam ser ditas no mesmo momento e talvez poderíamos ter forçado o segundo pitstop antes. O resultado poderia ter sido diferente".

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen ainda disse que as conversas mais diretas são comuns na Red Bull e todos os funcionários estão focados em alcançar o sucesso, conquistando o máximo de pontos possíveis para a tabela de construtores e pilotos.

"Nós temos a mente muito aberta, nós somos muito críticos uns com os outros, como um time, e isso tem funcionado bem para nós, então eu não espero uma mudança".

Analisando seu tom e escolha de palavras durante o GP, o piloto disse que estava "frustrado" com o resultado em pista. É importante relembrar que ele terminou a corrida em quinto, ficando fora do pódio mais uma vez, o que não é usual para o holandês.

"Quando você está cheio de adrenalina e as coisas estão acontecendo na pista não te deixam feliz, você acaba demonstrando sua frustração".

