Na terça-feira que antecedeu o GP da Grã-Bretanha da Fórmula 1, alguns jornalistas foram recebidos no edifício Jochen Rindt. Esse é o local no Red Bull Campus, em Milton Keynes, onde a Red Bull Powertrains e a Ford estão trabalhando com centenas de funcionários no projeto de motor da própria Red Bull para 2026.

Nesse ano, os regulamentos de motor e chassi passarão por uma grande reformulação na F1. No que diz respeito ao motor, o MGU-H desaparecerá, mas a porcentagem de energia elétrica aumentará consideravelmente para uma divisão de quase 50% com o motor de combustão interna. O V6 precisa funcionar com combustíveis sustentáveis.

Uma mudança igualmente importante para a Red Bull é o fato da Honda deixar de ser sua parceira de motores em 2026. Atualmente, todos os motores da Red Bull e da RB ainda são produzidos no Japão. Mas como a Honda unirá forças com a Aston Martin, a Red Bull tomou seu destino em suas próprias mãos ao criar seus próprios motores, pela primeira vez em seus 20 anos de existência.

Enquanto a gigante das bebidas energéticas enfrenta seu maior desafio até hoje, a Red Bull Powertrains está oferecendo uma rara visão por trás de portas que normalmente são fechadas.

Red Bull Ford Powertrains Foto de: Red Bull Content Pool

O dia começa com uma recepção no MK7, o prédio onde muitos carros da Red Bull de temporadas anteriores da F1 estão em exibição. Depois disso, é hora de ir para as instalações da Red Bull Powertrains, onde Christian Horner, chefe da Red Bull, e Mark Rushbrook, chefe da Ford Motorsports, explicam que o trabalho no prédio começou no início de 2022.

O trabalho na seção ICE (motor de combustão interna) começou primeiro, seguido pelo departamento de ERS (sistema de recuperação de energia) no início deste ano, que lida com os componentes elétricos do motor que se tornarão ainda mais importantes de acordo com os regulamentos de 2026.

Depois de sermos informados de que é estritamente proibido tirar fotos - com o trabalho em pleno andamento - caminhamos em direção ao "Brodie's Boulevard".

Esse corredor tem o nome de Steve Brodie, um funcionário que foi um dos primeiros a vir da Mercedes HPP em agosto de 2021 e desempenhou um papel importante na criação da instalação de Powertrains. Seu título oficial é "Chefe de Operações da Unidade de Potência", o que significa que Brodie é responsável pelas oficinas de construção de ICE e ERS para garantir que a Red Bull-Ford os construa de acordo com as especificações, padrões e consistência corretos.

Um dos motores pode ser visto logo ao entrar. "Esse foi o primeiro motor de combustão que fabricamos", explica Horner. "A partida desse V6 foi em agosto de 2022. Dietrich Mateschitz (cofundador da Red Bull) pôde ouvir esse primeiro motor da Red Bull pouco antes de falecer. Depois de sua morte, decidimos rotular todos os nossos motores como DM, então Dietrich sempre estará no coração dos carros da Red Bull."

Horner acrescenta que, após as conversas iniciais, o motor em exibição também desempenhou um papel importante para convencer a Ford a participar do projeto quando as negociações entre a Red Bull e a Porsche fracassaram. "Quando ficou claro que não daria certo para a Red Bull com a Porsche, eu literalmente recebi o endereço de e-mail de Christian Horner, mandei um e-mail para ele e perguntei 'ei, talvez você queira falar conosco?"

Isso levou à parceria atual, que é diferente dos planos anteriores com a Porsche. A Ford não exige uma participação na equipe de F1 como a Porsche fazia. "Não estamos dizendo 'você tem que fazer assim'. Não, a Red Bull está na Fórmula 1 há anos, por isso perguntamos a eles o que precisam de nós para serem bem-sucedidos juntos".

"Com base em nossas discussões iniciais, só iríamos contribuir com as partes elétricas do motor de 2026, mas agora também estamos contribuindo com o turbocompressor e as plataformas de teste para o motor de combustão, também porque a Ford já tinha conhecimento ou equipamento para isso".

O Boulevard de Brodie leva à 'loja de motores', onde várias peças do motor podem ser encontradas classificadas. De lá, vai para a área de limpeza e depois para a oficina de montagem, onde os motores de combustão interna são montados. Como tudo precisa ser impecável e preciso, essa área de montagem se parece mais com um laboratório do que com uma oficina comum. Uma metade é para um motor V6 e a outra para um único cilindro, que é usado para tornar o desenvolvimento mais eficiente.

"Obviamente, sou um pouco tendencioso, mas a configuração que temos aqui parece ainda mais moderna do que a da Mercedes", sorri Brodie. "Mas deveria ser, já que eu mesmo tive muita liberdade para criar essa configuração".

Grupo motopropulsor da Red Bull Ford Foto de: Red Bull Content Pool

Quando se trata de testes, Brodie passa o controle para Florian Niehaves. O engenheiro alemão trabalhou anteriormente na AVL, onde a Red Bull também comprou equipamentos para a instalação do motor, e agora trabalha diretamente para o projeto Powertrains.

Ele nos conduz à sala seguinte, que lembra um pouco o controle de missões espaciais. Esse é o centro de vários equipamentos de teste de componentes individuais do motor antes de serem colocados na unidade de potência total.

Os fabricantes precisam cumprir regras rígidas de teste na Fórmula 1. Cada instalação de motor só pode ter três bancadas de teste para uma unidade de potência total, três para um único cilindro e duas para o ERS. A Red Bull Powertrains indica que está próxima do limite do que é permitido em termos de equipamento.

Com a infraestrutura atualmente instalada no edifício Jochen Rindt, a Red Bull Powertrains diz que pode fornecer motores a um total de quatro equipes de F1. Isso significa que, além da Red Bull e da RB, há espaço para mais duas equipes clientes, embora esse não seja o plano para 2026.

"Fomos abordados por diferentes equipes, algumas estão sondando para ver quem terá o motor mais competitivo", explica Horner. "Mas nosso foco está totalmente voltado para as duas equipes da Red Bull no momento, porque queremos andar antes de correr. Se algo surgir mais tarde, estaremos abertos ao parceiro certo".

Horner acrescenta que as regras financeiras para o fornecimento de motores também precisam ser alteradas. "Porque o fornecimento de um motor a um cliente é um exercício que gera perdas com base nos preços da FIA. Agora, quase tenho simpatia por Cyril", brinca, referindo-se ao ex-chefe da Renault na F1, Cyril Abiteboul, com quem mantinha uma relação fria.

Grupo motopropulsor da Red Bull Ford Foto de: Red Bull Content Pool

Depois das áreas de montagem e teste, o passeio está quase no fim, mas Horner diz: "Isso não estava no programa inicial, mas vamos dar uma olhada nos escritórios de design também". Tirar fotos é mais uma vez estritamente proibido, pois as telas estão cheias de figuras e esboços de design que são complicados demais para os jornalistas presentes, mas que seriam de interesse dos concorrentes.

O Red Bull Campus cresceu consideravelmente desde que a equipe da Jaguar foi adquirida em 2005, com um total de 1.800 funcionários trabalhando lá atualmente. A jornada exigiu cada vez mais prédios em Milton Keynes e o projeto do motor interno deve ser o último passo.

Após as frustrações com o desempenho da Renault e a decisão da Honda de sair, a Red Bull está apostando nesse projeto para integrar ainda melhor o motor e o chassi e, acima de tudo, para não depender mais de um fornecedor de motores.

"Agora temos o destino totalmente em nossas mãos. Além da Ferrari, somos a única equipe na F1 a ter os departamentos de motor e chassi no mesmo campus, rumo a 2026. Até mesmo a Mercedes tem dois locais diferentes", Horner se refere a Brackley e Brixworth. "Pode parecer uma tarefa impossível, mas acreditamos que ela traz benefícios a longo prazo".

O mais importante é saber o quão competitivo o motor será, mas essa é uma pergunta que ninguém pode responder - nem em Milton Keynes, nem em qualquer outro fabricante.

"Atualmente, estamos cumprindo todas as nossas metas e marcos, mas não temos ideia de como está a oposição", diz Rushbrook. "Nosso lema deve ser: prometer menos e entregar mais".

DI GRASSI EXCLUSIVO: Acho que o BONDE do DRUGOVICH PASSOU para F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST traz tudo sobre a final do Brasileiro de Motocross e a MotoGP em Silverstone

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!