A chegada surpreendente de Franco Colapinto pode levar ao retorno de uma corrida na Argentina, sugeriu o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali. O argentino substituiu Logan Sargeant na Williams a partir do GP da Itália e chamou a atenção pela rapidez com que encontrou seu caminho após sua promoção da F2.

O piloto de 21 anos, nascido em Pilar, impressionou em seus quatro GPs de F1 até agora, recuperando-se de uma classificação ruim para terminar em 12º lugar em Monza, antes de ultrapassar o companheiro de equipe Alex Albon no GP do Azerbaijão e conquistar seus primeiros pontos ao chegar em oitavo lugar. Em Singapura, terminou em 11º e no GP dos Estados, em 10º.

Colapinto é apoiado pela Globant - uma empresa de Tecnologia da Informação fundada em sua terra natal - que também é parceira da Williams e se associou à F1 em maio.

Com um novo piloto e uma marca de renome mundial a bordo, Domenicali sugeriu que poderia ser a hora da F1 retornar à Argentina, já que Buenos Aires sediou um GP pela última vez há 28 anos.

"Eu estava lá na última vez em que todos estiveram em Buenos Aires para correr em 1997 (sic), é um sinal de que a idade não é muito boa, mas a vida é assim mesmo", disse ele em um evento no GP dos Estados Unidos para comemorar o novo acordo com a Globant.

"Eu realmente espero que tudo isso, tudo o que você está fazendo pelo seu país e também o que Franco está fazendo, seja ótimo para o seu país e espero que isso dê ao seu país, mais uma vez, espero que mais cedo ou mais tarde, a possibilidade de a América do Sul sediar não apenas o México - na América Central - São Paulo no Brasil... por que não?"

Michael Schumacher, Eddie Irvine e Mika Hakkinen Foto de: LAT Photographic

"Somos um campeonato mundial, mas como sempre na vida, em qualquer casamento, você precisa ser dois - então estamos prontos para ver se alguém está pronto, mas vamos esperar e olhar para a frente no caso".

Para a Globant, a combinação de seu envolvimento na F1 com a estreia de Colapinto encantou o CEO e cofundador da empresa, Martin Migoya.

"Todas as estrelas estão se alinhando, certo? Porque fechamos a parceria com a Fórmula 1 e depois Franco foi promovido para a Fórmula 1 e, para nós, isso é extremamente importante", disse ele.

"Não apenas porque somos uma empresa argentina, nascida na Argentina, que se tornou global e pode estar aqui pela primeira vez, mas porque isso representa exatamente a mesma coisa que está acontecendo com Franco".

"Essas coisas estão acontecendo com muito esforço, com muita humildade, com muito trabalho e que, em algum momento, produzem belos resultados".

"Acho que nossa parceria aqui, juntamente com nosso apoio à Williams e ao Franco, é extremamente importante para nosso país, para nossa região, e acho que será muito bom ver como as coisas vão se desenvolver".

Michael Schumacher venceu o último GP da Argentina em 1998, com o herói local, Juan Manuel Fangio, sendo quatro vezes vencedor e Emerson Fittipaldi e Damon Hill recebendo duas vezes a bandeira quadriculada.

