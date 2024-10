A última vitória da Ferrari em solo norte-americano aconteceu em 2006, em Indianápolis, quando Michael Schumacher e Felipe Massa ainda estavam no grid. Agora, os italianos celebram a dobradinha no Texas que chegou como uma grande surpresa na Fórmula 1.

Após a sessão, Helmut Marko admitiu que a Red Bull fez uma leitura errada sobre o ritmo da Ferrari, principalmente sobre as habilidades de Charles Leclerc, que assumiu a ponta logo na primeira volta.

"Incrível o ritmo de Leclerc. Achamos que ele ia estragar os pneus, mas ele pilotou até o fim", disse o consultor de automobilismo da Red Bull à Sky, expressando sua impressão e admitindo: "Cometemos um erro".

De acordo com Marko, a Ferrari deveria ter vencido a Sprint no sábado, devido ao seu ritmo forte, mas Carlos Sainz e Leclerc ficaram no caminho um do outro por muito tempo:

"Se eles não tivessem travado essas batalhas entre si na Sprint, o sprint teria sido muito mais difícil para nós", disse Marko.

Leclerc está aprendendo: O plano para a curva 1 funciona perfeitamente

No domingo, a Ferrari foi uma peça importante na disputa entre Max Verstappen e Lando Norris pelo título de pilotos de 2024. Isso porque, enquanto eles tentavam se segurar na primeira e segunda posição, Leclerc aproveitou o vácuo para assumir a liderança e Sainz foi logo atrás, separando os dois e tomando a terceira colocação.

D ecisão preliminar na largada: Leclerc passa Verstappen e Norris por dentro

"Obviamente, a curva 1 foi muito boa, era exatamente o que eu queria fazer", disse Leclerc, muito satisfeito, após a corrida, sobre sua largada, que o catapultou da quarta para a primeira posição.

"Tive uma largada muito boa e sabia que a curva 1 seria muito fechada. Sábado, fui vítima de estar no lugar errado na hora errada".

24 horas depois, no entanto, a história parece completamente diferente: "No domingo, eu me beneficiei disso e ajudou muito nosso primeiro stint, porque eu realmente tinha um mega ritmo".

"O segundo período foi apenas para gerenciar tudo. Mas fizemos um ótimo trabalho, o ritmo do carro estava realmente muito bom", disse Leclerc, muito satisfeito.

Sainz elogia a Ferrari: "Muito mais divertido do que no ano passado"

O companheiro de equipe Sainz também ultrapassou Verstappen com facilidade ao longo da etapa e conseguiu se distanciar dos perseguidores por mais de dez segundos quando cruzou a linha de chegada.

"O ritmo estava muito forte, eu estava muito rápido durante todo o fim de semana", disse Sainz, "Mas a posição na pista é a chave, então tive que me contentar com o segundo lugar, o que ainda é uma boa corrida".

O espanhol vê uma razão para a força da Ferrari no gerenciamento dos pneus: "Esse é definitivamente o ponto forte do carro deste ano, o tempo que podemos estender os stints e o pouco desgaste que temos".

"Eu gosto disso e torna a corrida muito mais divertida do que no ano passado", diz Sainz. "Sempre tivemos que nos defender nas corridas e perdemos posições".

"Este ano parece que podemos atacar, apenas empurrar e ultrapassar, e isso é divertido. Espero que continue assim até o fim do ano", explica o piloto da Scuderia. O companheiro de equipe Leclerc não vê razão para que não seja assim.

As atualizações da equipe agora estão valendo a pena, diz ele: "E ainda estamos buscando o título [no campeonato de equipes]. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas é um bom começo para este campeonato triplo".

O chefe de equipe Fred Vasseur também está naturalmente satisfeito com a vitória dupla em Austin: "É o dia perfeito, eu diria até que é o fim de semana perfeito".

"Tivemos alguns problemas na classificação, mas por um bom motivo, porque já havíamos nos preparado para a corrida", disse o francês na Sky. "O ritmo foi realmente ótimo hoje".

Marko: "A Ferrari é muito específica para a pista"

No entanto, o fato de que a Ferrari agora dominará as últimas cinco corridas da temporada não é acreditado, pelo menos pela concorrência. Embora a Scuderia tenha estabelecido um ritmo extremamente rápido em Austin, como elogiou Helmut Marko à ServusTV, o austríaco também acrescentou:

"Acho que a Ferrari é muito específica para a pista. Portanto, espero que eles não continuem assim", defendeu o conselheiro da Red Bull. "Essa velocidade não poderá ser repetida em todas as pistas".

No entanto, no campeonato de construtores, onde a Red Bull está agora 40 pontos atrás da McLaren, em segundo lugar, eles estão apenas oito pontos à frente da Ferrari:

"Vai ser muito disputado. É praticamente Mercedes, Ferrari, McLaren e nós, uma luta de quatro vias".

Para Marko, no entanto, isso também tem um lado positivo, principalmente no que diz respeito ao campeonato de pilotos.

"Se houver reviravoltas, é claro, isso nos favorece", diz o austríaco. "A vantagem sobre Leclerc é grande o suficiente".

Vasseur também não tem ilusões de que as corridas restantes do ano serão um passeio no parque para sua equipe.

"Seria arrogante dizer isso. Cada pista é diferente e as condições são sempre diferentes".

O próximo GP no México já é um novo desafio devido à altitude. No entanto, após o bom desempenho em Austin, Vasseur diz: "Parece que demos um grande passo em termos de dirigibilidade depois de Monza".

