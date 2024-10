Lando Norris tomou uma penalidade nos últimos minutos da prova do GP dos Estados Unidos após ultrapassar Max Verstappen por fora da pista e isso provocou mais uma controvérsia na Fórmula 1. Alguns chefes de equipe, e inclusive o piloto, questionaram a decisão 'apressada' dos comissários.

Em meio a uma intensa luta entre o piloto da McLaren e seu rival da Red Bull pelo terceiro lugar, o incidente entre os dois na Curva 12, na volta 52, dividiu opiniões e, mais uma vez, deixou os fãs confusos sobre o que é permitido ou não.

Analisando os motivos por trás da decisão, a punição de Norris foi por ter ultrapassado Verstappen pelo terceiro lugar, enquanto ele estava fora da pista. Em termos oficiais, isso se enquadra na categoria de sair da pista e obter uma vantagem.

Isso se deve ao fato de que, na opinião dos comissários de pista, Norris não havia conquistado o direito de fazer a curva - portanto, sair da pista foi algo totalmente provocado por ele.

Na declaração oficial dos comissários de pista que descreve os motivos da decisão, eles dizem que Norris não cumpriu determinados requisitos das diretrizes usadas pelos comissários de pista.

"O carro 4 [Norris] estava ultrapassando o carro 1 [Verstappen] por fora, mas não estava no mesmo nível do carro 1 no ápice".

"Portanto, de acordo com as Diretrizes de Padrões de Direção, o Carro 4 havia perdido o 'direito' à curva. Assim, como o carro 4 saiu da pista e retornou à frente do carro 1, considera-se um caso de saída da pista e obtenção de uma vantagem duradoura".

E embora Verstappen tenha saído da pista em suas ações defensivas contra Norris, os comissários de bordo não acharam que isso tornasse aceitável o que Lando fez.

Neste sentido, eles concluíram que Norris tinha uma razão justificável para estar fora do circuito. Isso porque Verstappen também se afastou do traçado e por isso Lando recebeu uma penalidade menor do que o normal e não recebeu uma advertência por violar os limites da pista, o que teria sido sua quarta infração e lhe renderia uma sanção.

"Foi imposta uma penalidade de cinco segundos em vez da penalidade de 10 segundos recomendada nas diretrizes porque, depois de fazer a ultrapassagem por fora, o piloto do carro 4 não teve outra alternativa a não ser sair da pista devido à proximidade do carro 1, que também havia saído da pista. Em vista do exposto, determinamos que isso não será considerado como um 'strike' no limite da pista para o carro 4".

Lando Norris, McLaren MCL38, disputa com Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

O que dizem as Diretrizes de Padrões de Condução

A explicação dos comissários de bordo faz referência às Diretrizes de Padrões de Direção, um documento que, embora não esteja disponível publicamente, foi enviado a todos os competidores.

As diretrizes foram elaboradas pela FIA e criadas em conjunto com os pilotos para tentar criar uma estrutura que garanta decisões mais consistentes dos comissários de pista.

Elas têm como objetivo específico oferecer um conjunto de regras mais claras para os pilotos, especialmente quando se trata de determinar quando os competidores têm ou não direito a uma curva.

O documento, cuja cópia foi vista pelo Motorsport.com, descreve os direitos que um piloto tem quando se trata de ultrapassar dentro ou fora de um rival.

No incidente entre Norris e Verstappen, isso foi classificado como uma ultrapassagem por fora, que, segundo as diretrizes, é "uma manobra mais difícil de ser realizada".

No entanto, o documento estabelece três critérios para que os pilotos do lado de fora ganhem o direito de receber espaço "inclusive na saída".

O documento afirma que eles devem:

Ter o eixo dianteiro PELO MENOS AO LADO DO eixo dianteiro do outro carro no ápice da curva e na saída. Ser dirigidos de forma segura e controlada durante toda a manobra (entrada, ápice e saída). Ser capaz de fazer a curva dentro dos limites da pista

No veredito dos comissários de pista, afirma-se que Norris não cumpriu o primeiro critério.

De fato, as imagens aéreas sugerem que, embora Norris tenha ficado ao lado de Verstappen na descida para a Curva 12, no momento em que eles atingiram o ápice - já que a Red Bull freou mais tarde - ele não estava mais tão à frente quanto as regras exigiam. Portanto, não era necessário que Verstappen lhe desse espaço na saída.

Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

No entanto, o que as regras não levam em conta é o fato de Verstappen frear mais tarde do que Norris para garantir que ele estivesse no ápice primeiro, mesmo que essa velocidade extra o tenha levado para fora da pista.

E também não está claro se, se Norris tivesse chegado à frente na reta, a situação seria melhor julgada com base no fato de Verstappen ser realmente o carro que está ultrapassando.

Para um carro que está ultrapassando por dentro, há requisitos semelhantes. Ele deve:

Ter o eixo dianteiro PELO MENOS AO LADO do espelho do outro carro, o mais tardar no ápice da curva. Ser dirigido de forma segura e controlada durante toda a manobra (entrada, ápice e saída). Sem forçar (deliberadamente) o outro carro para fora da pista na saída. Isso inclui deixar uma largura justa e aceitável para o carro que está sendo ultrapassado desde o ápice até a saída da curva. Ser capaz de fazer a curva dentro dos limites da pista.

Com base no que aconteceu na Curva 12, Verstappen cumpriu o primeiro ponto, o segundo ponto está sujeito a debate e ele não cumpriu o terceiro ou o quarto elementos.

O espaço para interpretação

Há um elemento interessante das diretrizes que foi enfatizado logo no início, que é o fato de não haver como criar um conjunto de regras que seja perfeito para cada incidente.

A diretriz deixa claro que "a corrida é um processo dinâmico" e que há vários elementos que os comissários de bordo levarão em conta na hora de dar o veredito final.

Ele diz que esses elementos incluem:

Como os carros chegaram ao incidente (por exemplo, frenagem tardia, mergulho, movimento durante a frenagem). A manobra foi tardia ou 'otimista'? O que os motoristas poderiam razoavelmente ver, saber ou prever? Acreditamos que a manobra poderia ser realizada na pista? Houve subviragem / sobreviragem / travamento? Alguém posicionou/manuseou seu carro de forma a contribuir para o incidente? O tipo de curva contribuiu para o incidente (por exemplo, curvatura, meios-fios, curva, ápices)? Quais eram os pneus relativos, a idade dos pneus e a aderência?

Portanto, no final, a decisão final dos comissários de pista continua sendo uma questão que depende predominantemente da opinião e da interpretação deles sobre o que aconteceu na pista.

"Os comissários de pista analisarão cada incidente, com a orientação de especialistas do nosso comissário de pilotos, e tomarão a melhor, porém final, decisão no momento".

