Band reafirma manutenção das transmissões da F1 até o fim de 2025

O Grupo Bandeirantes reafirmou na manhã desta segunda-feira que seguirá como a detentora dos direitos de transmissão da Fórmula 1 até o final de 2025, em mais um capítulo da novela sobre quem exibirá a principal categoria do automobilismo nacional na televisão brasileira no próximo ano.

Após sofrer calote de um de seus patrocinadores, a Band passou a viver momentos difíceis no cumprimento dos pagamentos à Liberty Media, abrindo as portas para um possível retorno à Globo.

A saída da F1 da Band era dada como certa até dias atrás. No Upfront, evento onde divulgou as oportunidades publicitárias para 2025, a Globo inclusive chegou a brincar com isso, colocando um carro de F1 no meio do palco com a mensagem "SERÁ?".

Informações dos bastidores apontam que a Globo já estava inclusive definindo as equipes de transmissão em TV aberta e fechada e quais corridas ficariam com a Globo e o SporTV. Porém, tudo mudou no último fim de semana.

Segundo divulgado inicialmente pelo colunista Ricardo Feltrin e confirmado pelo Motorsport.com, a Band e a Liberty Media não haviam chegado a um acordo sobre os termos do distrato e, com isso, o grupo paulista bancou a manutenção do contrato até o fim do ano que vem.

O comunicado, divulgado na manhã desta segunda, reforça esta visão:

"A Band comunica que a transmissão da Fórmula 1 continuará sendo feita por ela até o fim de 2024 e durante todo o ano de 2025, conforme contrato vigente", diz o comunicado. "Após conversas com a Liberty Media, detentora dos direitos do mundial, não se chegou a um consenso em relação ao distrato e a emissora optou pelo cumprimento do contrato".

