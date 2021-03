F1: Chefe da Alfa Romeo testa positivo para Covid-19

O chefe da Alfa Romeo, Frederic Vasseur, vai perder os testes de pré-temporada da Fórmula 1, no Bahrein, depois de testar positivo para Covid-19.

A Alfa Romeo emitiu um comunicado na quinta-feira (11) revelando que Vasseur foi diagnosticado com coronavírus durante seus testes de rotina recentemente, sendo forçado a se isolar em sua casa na França.

Embora o chefe da equipe italiana tenha testado negativo em um teste PCR dois dias depois e não esteja apresentando sintomas, a Alfa Romeo confirmou que o dirigente francês não viajará para Bahrein.

"A Alfa Romeo Racing comunica que o chefe da equipe, Frédéric Vasseur, não comparecerá ao teste de pré-temporada que acontecerá no Bahrein entre 12 e 14 de março", disse a escuderia em comunicado.

“No decurso do seu calendário regular de testes de Covid-19, o Sr. Vasseur teve um resultado positivo e, de acordo com os protocolos estabelecidos pelas autoridades francesas, isolou-se imediatamente em sua casa."

“Um segundo teste de PCR, realizado dois dias depois, deu resultado negativo. O Sr. Vasseur não apresenta sintomas e está de bom humor."

“No entanto, no interesse da segurança do próprio Sr. Vasseur, da equipe, de todos os outros competidores e de toda a comunidade e em respeito aos regulamentos franceses, Vasseur não viajará para Bahrein e continuará operando de casa pelos próximos sete dias, como exigido pelas autoridades locais. "

A equipe confirmou que Vasseur permaneceria “totalmente operacional e conectado” durante o teste, o que significa que nenhum substituto será nomeado para assumir sua função no fim de semana.

De acordo com uma declaração conjunta da F1 e da FIA, “nenhum outro membro da equipe da Alfa Romeo Racing foi afetado, e os procedimentos estabelecidos pela FIA e Fórmula 1 não garantirão um impacto maior no teste de pré-temporada desta semana que vai continuar como planejado ”.

A F1 conduziu testes rigorosos de Covid-19 na preparação para cada GP até 2020, exigindo que todo o pessoal no local apresentasse um resultado negativo antes de poderem entrar no paddock.

De acordo com os protocolos do coronavírus revisados ​​para 2021, o teste não é mais necessário antes da entrada, mas ainda deve ser conduzido dentro de 24 horas após a chegada à pista.

Os testes de pré-temporada da F1 estão em andamento no Circuito Internacional do Bahrein na sexta-feira, com os pilotos da Alfa Romeo Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi definidos para revezarem o cockpit do C41.

