A movimentação da Fórmula 1 no Bahrein começou já nesta quinta (11), antes mesmo do início da pré-temporada. Ferrari e Haas estiveram no Circuito do Sakhir para a realização de dias de filmagem com o SF21 e o VF-21, carros das equipes para a temporada 2021.

Na equipe italiana, a movimentação começou com Charles Leclerc pela manhã, que andou metade das 18 voltas permitidas pelo regulamento da FIA para o dia de filmagem, com total de 100 quilômetros. Na parte da tarde foi a vez de Carlos Sainz.

A atividade de pista dá sequência ao lançamento do SF21 realizado ontem através de evento virtual. O teste com o carro de 2021 foi acompanhado por câmeras e um helicóptero para a produção de material.

Depois do forte vento de ontem, que não atrapalhou os testes da Fórmula 2 no local, as condições do circuito do Sakhir estavam ideais nesta quinta-feira.

Já a Haas levou o seu carro à pista antes de fazer a apresentação oficial da equipe, o que deve acontecer às 2h30, horário de Brasília, antes dos carros irem à pista do Bahrein para o início da pré-temporada 2021.

Quem abriu as atividades do dia para a equipe americana foi Nikita Mazepin, que levou pela primeira vez à pista a marca de seu pai, Urakali, que é a nova patrocinadora máster da Haas. Na sequência, foi a vez de Mick Schumacher fazer sua estreia a bordo do VF-21, que, nada mais é do que uma adaptação do carro do ano passado às novas regras aerodinâmicas, optando por não utilizar as fichas de desenvolvimento que tinha à disposição.

Após problemas na preparação da temporada, a equipe de Gunther Steiner finalmente conseguiu receber os engenheiros da Ferrari para ligar a unidade de potência pela primeira vez.

FERRARI 2021: Prestes a "IMITAR" motor da MERCEDES, equipe APRESENTA carro de 2021 de olho em 2022

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Podcast #092 – Pré-temporada de 2021 da F1 será a mais crucial da era híbrida?

Your browser does not support the audio element.

.