O chefe da AlphaTauri, Franz Tost, não poupou palavras ao elogiar o atual campeão de Fórmula 1, Max Verstappen, a quem comparou com o heptacampeão do mundo, Michael Schumacher, quando viu o holandês pilotar pela primeira vez, ainda no kart, e sentiu que o jovem piloto era diferente dos demais.

Tost, que precisou lidar com as críticas por assinar com Verstappen ainda tão jovem - aos 17 anos - na então Toro Rosso, não teve dúvidas sobre o piloto que estava sendo integrado a equipe que já tinha trabalhado com nomes como do tetracampeão Sebastian Vettel, antes de chegar a Red Bull e logo de cara, reconheceu o talento do holandês.

"Quando eu o conheci ele ainda estava no kart. Na chuva estava em um nível superior, foi o único que descobriu que havia uma linha seca mais à frente. Imediatamente me lembrei de Michael Schumacher, podíamos ver o talento incrível que era Max." explicou Tost em uma entrevista ao F1 Insider.

Líder do campeonato com 258 pontos, 80 a mais que Charles Leclerc, piloto da Ferrari e segundo colocado, Verstappen corre sem a pressão de conquistar um título e, por ter triunfado na temporada anterior, consegue ser mais 'relaxado' e cometer menos erros na temporada atual, diferentemente do começo da carreira. No entanto, Tost aponta que Max, mesmo estando em um nível altíssimo, ainda não mostrou toda sua capacidade.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Seus primeiros treinos livres vieram uns dias depois de fazer 17, em Suzuka, um dos circuitos mais complicados do calendário, mas ele administrou tudo bem. Nunca teve problemas com a velocidade de um Fórmula 1".

"Em suas primeiras corridas, em algumas ocasiões, foi um pouco agressivo demais e teve acidentes, como em Mônaco no ano de sua estreia. Na atualidade, pilota em um nível extraordinariamente alto e no entanto, não vimos o seu nível máximo", insistiu.

