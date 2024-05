O começo do GP de Mônaco de 2024 foi marcado por, entre outras batidas, um acidente entre os companheiros franceses de Alpine, Esteban Ocon e Pierre Gasly. O Motorsport.com mostra o incidente:

Gasly conseguiu continuar na corrida da Fórmula 1 em Monte Carlo, mas Ocon teve de abandonar e, por ter recebido punição de 10s pelo toque com o companheiro, terá a penalidade convertida em um 'gancho' de cinco posições no grid do GP do Canadá. Além disso, Esteban foi 'detonado' pelo chefe da Alpine.

"O ataque de Esteban Ocon foi completamente fora das circunstâncias, é exatamente isso que não queríamos ver. Vamos avaliar as consequências e vamos decidir imediatamente", disparou Bruno Famin.

“Na volta 1, na curva Portier, não era local para tentar ataque, não deixando espaço ao companheiro", argumentou o dirigente francês, que substituiu o romeno-americano Otmar Szafnauer no meio da F1 2023.

"O incidente de hoje foi minha culpa, a diferença foi muito pequena no final e peço desculpas à equipe por isso. Esperando uma pontuação merecida para a equipe hoje", postou Ocon após abandonar a corrida em Monte Carlo.

