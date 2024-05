Além do incidente entre o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, e o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, logo após a largada do GP de Mônaco, em acidente no qual o outro piloto da Haas, Nico Hulkenberg, da Alemanha, também acabou atingido, outra batida chamou atenção no começo da corrida no Principado: o toque entre os companheiros franceses de Alpine, Esteban Ocon e Pierre Gasly. O Motorsport.com repercute:

Gasly largou em 10º e Ocon em 11º, com Esteban tentando ultrapassar Pierre na curva que antecede o famoso túnel de Monte Carlo na Fórmula 1. Entretanto, como se vê, 'faltou espaço' para a dupla, com Ocon 'voando' após o incidente. Gasly, por sua vez, reclamou bastante da manobra de seu companheiro.

"O que ele fez?!? O que ele fez?!? Por que ele tentou me atacar?!? Meu deus...", gritou Pierre via rádio. Na sequência, a prova foi interrompida por causa do acidente entre Pérez e os pilotos da Haas. O reinício da prova está marcado para 10h44 (Brasília). Esteban teve de abandonar a corrida, para desgosto da Alpine.

Após investigação do 'lance' por parte dos comissários desportivos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), foi aplicada punição de 10s a Ocon -como abandonou o evento de Mônaco, Esteban terá penalidade de cinco posições no grid da próxima etapa da F1 2024, no Canadá, em duas semanas.

"O incidente de hoje foi minha culpa, a diferença foi muito pequena no final e peço desculpas à equipe por isso. Esperando uma pontuação merecida para a equipe hoje", postou Esteban após abandonar a corrida.

