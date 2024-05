Uma das jóias da Tríplice Coroa da Fórmula 1, o GP de Mônaco foi realizado neste domingo (26), com o piloto da casa, Charles Leclerc, conquistando sua primeira vitória no local, a primeira também desde o GP da Áustria de 2022.

O monegasco converteu a pole em vitória mesmo tendo que largar duas vezes. Tudo por causa do grande acidente envolvendo Sergio Pérez, Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg logo no início, o que trouxe uma bandeira vermelha.

Após pouco mais de 40 minutos de paralisação, a corrida retornou com todos já com pneus trocados, modificando bastante o andamento da corrida, já que não era mais necessário um novo pit stop.

Oscar Piastri e Carlos Sainz completaram o pódio. Lando Norris e George Russell completaram o top 5. Max Verstappen teve que se conformar com o sexto lugar, mesmo posição de largada, à frente de seu ex-grande rival, Lewis Hamilton.

A Corrida

A largada viu Leclerc manter a liderança, com Sainz saindo na curva do Casino. Mas antes do complemento da primeira volta, um grande acidente envolvendo Sergio Pérez e as duas Haas trouxeram a bandeira vermelha.

As imagens também mostraram a dupla da Alpine, Ocon e Gasly se ‘encontrando’ na entrada do túnel, com Gasly quase capotando seu carro.

A corrida teve sua relargada após 40 minutos de paralisação, com a ordem seguindo o início ‘original’, o que ajudou Sainz que pôde voltar à terceira posição.

Aqueles que tinham pneus médios puderam colocar duros, podendo completar a corrida sem outro pit stop.

No reinício, Leclerc mais uma vez prevaleceu sem dramas, com Piastri na segunda posição, seguido de Sainz, Norris e Russell, completando o top 5.

Mesmo com um dano no assoalho, produto de um toque com Sainz na primeira largada, Piastri mantinha bom ritmo, chegando a fazer a volta mais rápida.

A FIA anunciou que Ocon recebeu uma punição de 10 segundos pelo entrevero com Gasly, mas o francês já estava fora, o que significa que ele terá uma punição de grid para o GP do Canadá.

Na 15ª volta, Bottas foi para os pits para a Sauber colocar pneus duros. Ele conseguiu fazer a volta mais rápida na sequência.

Com 40 voltas, Bottas foi personagem novamente, ao tomar uma volta de Leclerc, que liderava com extrema tranquilidade.

Em 11º, Stroll fez o seu pit stop na 44ª volta, mas com distância segura para manter sua posição, à frente de Alonso.

Mas o canadense se viu em apuros na volta 50, com o pneu traseiro esquerdo furado, mas ele conseguiu chegar aos pits e fazer a troca completa.

Hamilton fez um pit stop na volta 52, já que a diatância para Tsunoda era confortável. A Red Bull aproveitou e fez o mesmo com Verstappen.

Com isso, a disputa ficou entre aqueles que buscavam o ponto extra da volta mais rápida, com o holandês tirando essa condição do inglês, que respondeu na sequência.

Além disso, Verstappen se aproximou de Russell, com pneus mais desgastados, mas a certa altura o piloto da Red Bull desistiu da briga.

"Levando o carro para casa", Leclerc completou a prova em primeiro, seguido de Piastri e Sainz.

A próxima etapa da F1 acontece no Canadá, no dia 9 de junho.

Resultado

