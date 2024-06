A Alpine confirmou nesta sexta-feira a volta de Flavio Briatore a um cargo na Fórmula 1, como consultor, retornando após 14 anos, depois de ser demitido da Renault pela sua participação no escândalo do Crashgate, em Singapura, na temporada de 2008.

Leia também: Fórmula 1 Alpine confirma retorno de Briatore à F1 como consultor da equipe

O chefe da equipe francesa, Bruno Famin, falou sobre essa escolha durante a entrevista coletiva e basicamente ignorou os motivos que tiraram o italiano da categoria.

"Não me importo muito com o passado. Estou sempre a olhar para o futuro e tentar o que podemos conseguir para melhorar a nossa equipe", disse.

E comentou outros aspectos: "Flavio trará sua experiência de 40 anos na F1. Ele sabe como operar uma equipe vencedora. Ele tem um histórico muito bom e um grande número de títulos mundiais. E ele trará essa experiência e esse espírito de luta para a equipe."

ALPINE-MERCEDES e Newey na ASTON: Alonso REAGE! Russell 'AMEAÇADO', atualizações e + F1 pré-Espanha

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!