A primeira sessão em pista para o GP de Barcelona de Fórmula 1 teve Lando Norris como o mais rápido da sessão, ficando 24 milésimos à frente de Max Verstappen. Embora os tempos do TL1 sejam pouco indicativos, especialmente considerando que muitas equipes trabalharam em testes técnicos e aerodinâmicos para avaliar as atualizações.

No entanto, o treino também revelou outros detalhes, como a lista de elementos que foram substituídos no início do fim de semana e não faltaram surpresas. No carro de Max Verstappen, foi instalado o quarto motor, o último antes de sofrer uma penalidade.

Na verdade, a terceira unidade havia sido instalada há apenas duas semanas no Canadá, mas um problema no TL1, com a quebra de um dos elementos que compõem a parte híbrida, forçou os mecânicos a voltarem para uma das duas unidades antigas usadas anteriormente.

Durante a primeira sessão de treinos livres na Espanha, a Red Bull trocou mais uma vez a unidade de potência do carro do holandês, substituindo vários componentes: motor, turbo, MGU-H, MGU-K e sistema de escapamento.

Para os quatro primeiros elementos, trata-se da quarta unidade, a última permitida pelos regulamentos antes que uma penalidade seja aplicada. Para os demais, no entanto, é o quinto dos oito permitidos durante o campeonato, razão pela qual ainda há uma margem antes de uma possível penalidade.

No entanto, Verstappen não é o único com uma nova unidade de potência. Vários componentes também foram substituídos no carro de Carlos Sainz, como o motor, o turbo, o MGU-H, o MGU-K e o sistema de escapamento. No entanto, se o holandês já chegou à quarta unidade, no caso do espanhol da Ferrari ela parou na terceira.

Charles Leclerc já teve que instalá-la há algumas semanas como medida de precaução após os problemas encontrados no 'triplete' Ímola, Mônaco e Canadá e agora é a vez de seu companheiro de equipe.

Por falar no monegasco, ele também teve um componente substituído em seu carro, o MGU-H, montando a quarta unidade, a última antes de ser aplicada uma penalidade que o forçaria a perder 10 posições no grid.

Também no Alpine de Pierre Gasly, o motor, o turbo, o MGU-H e o MGU-K foram trocados, enquanto no outro A524 de Esteban Ocon, a bateria foi substituída, montando a segunda das duas disponíveis para todo o campeonato mundial. Outras mudanças incluem o novo conjunto de baterias no Red Bull de Sergio Pérez, bem como a substituição do conjunto de baterias e da ECU no Sauber de Guanyu Zhou.

