Alpine confirma retorno de Briatore à F1 como consultor da equipe

A Alpine anunciou nesta sexta-feira (21) o retorno do ex-chefe de equipe da Renault, Flavio Briatore, à Fórmula 1, em um cargo de consultor, 14 anos após sua demissão por conta da participação no Crashgate, escândalo de manipulação do resultado do GP de Singapura de 2008.

Após semanas de especulação de que a Alpine estava sondando Briatore sobre um papel na equipe enquanto avaliava seu futuro na F1, a fabricante francesa confirmou na manhã de sexta-feira que o italiano havia assumido uma posição formal.

Uma breve declaração da equipe dizia: "A Alpine pode confirmar que Flavio Briatore foi nomeado pelo CEO do Grupo Renault, Luca de Meo, como seu Conselheiro Executivo para a Divisão de F1".

"Briatore se concentrará predominantemente nas áreas de alto nível da equipe, incluindo a busca de talentos e o fornecimento de insights sobre o mercado de pilotos, desafiando o projeto existente ao avaliar a estrutura atual e aconselhando sobre alguns assuntos estratégicos dentro do esporte."

Embora Briatore tenha ajudado a conduzir as equipes Benetton e Renault aos seus anos de maior sucesso na F1, com a conquista de títulos mundiais com Michael Schumacher em 1994/1995 e Fernando Alonso em 2005/2006, seu mandato na equipe terminou em uma das maiores controvérsias da F1.

Ele se demitiu e, inicialmente, foi banido pela FIA, pelo papel que desempenhou no que ficou conhecido como o escândalo "Crashgate" do GP de Singapura de 2008. Ele foi o responsável por uma manipulação que envolveu Nelsinho Piquet, forçando-o a bater deliberadamente na corrida em Marina Bay para acionar um safety car que ajudou seu companheiro de equipe Alonso a vencer.

A conspiração só veio à tona na temporada seguinte, depois que Piquet revelou todos os detalhes após sua demissão da equipe.

Embora a sanção da FIA contra Briatore tenha imposto inicialmente um banimento vitalício, Briatore conseguiu anular essa sanção no Tribunal de Grande Instância da França em 2010.

Os tribunais concluíram que houve irregularidades nas sanções impostas pela FIA tanto contra Briatore quanto contra o então diretor de engenharia da equipe, Pat Symonds, que deixou a equipe e recebeu inicialmente um banimento de cinco anos.

Apesar do fim controverso de seu mandato como diretor de equipe, Briatore continuou envolvido com a F1. Ele continua fazendo parte da equipe de gerenciamento de Alonso e também participou do GP do Azerbaijão.

A nomeação de Briatore para a Alpine ocorre em meio a um momento interessante na história da equipe, que pensa em deixar de ser uma equipe de fabricante e passar a ser uma cliente a partir de 2026.

Apurou-se que o CEO da Renault, Luca da Meo, a quem Briatore se reportará, está avaliando se o enorme investimento necessário para a Renault produzir seu próprio motor vale a pena, considerando o sucesso que as equipes clientes podem ter na F1.

Briatore provavelmente será encarregado de finalizar uma decisão sobre a unidade de potência, sendo a Mercedes um alvo provável para um acordo de fornecimento.

