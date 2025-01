O chefe da Alpine na Fórmula 1 Oliver Oakes revelou o papel de Flavio Briatore na nova estrutura de gestão planejada para a temporada de 2025.

Oakes foi nomeado chefe em agosto de 2024, tornando-o o segundo mais jovem na história do esporte. A transferência de Bruno Famin para supervisionar outras atividades do grupo Renault abriu caminho para Oakes assumir o comando da equipe, que terminou em sexto lugar na classificação de construtores.

Mais da metade dos pontos da temporada foram conquistados na corrida caótica e chuvosa no Brasil, onde Esteban Ocon e Pierre Gasly conquistaram um pódio duplo atrás apenas de Max Verstappen. A Alpine espera um ano ainda melhor em 2025 e Briatore desempenhará um papel importante no sucesso da equipe.

O veterano da F1 tem uma longa associação com o esporte, retornando no ano passado após uma pausa em 2009, com o escândalo do Crashgate. Oakes explicou agora ao Planet F1 como funcionará a hierarquia de gestão da Alpine e o novo papel de Briatore na equipe.

“Sim, o Flávio está acima de todos. Ele já tem experiência e acho que está muito claro que existe uma harmonia entre mim, o Flávio e o Luca (Luca de Meo, CEO da Renault). Nós três concordamos em tudo. Não há organograma, não há jogos de poder, tudo é muito transparente, e acho que talvez isso estivesse faltando antes.”

“No que me diz respeito, sou o homem deles em campo, seja na fábrica ou na pista. Nossa estrutura agora não é diferente de algumas das outras equipes do grid - somos três, Luca como CEO do grupo, Flavio como consultor sênior e eu como chefe da equipe. Acho que os títulos dos cargos não significam muito, é mais importante se nós três estivermos remando na mesma direção”.

