O chefe da Alpine, Oliver Oakes, insistiu que o novato Jack Doohan terá uma "chance justa" de impressionar na temporada 2025 da Fórmula 1, apesar de a equipe ter contratado recentemente o argentino Franco Colapinto como piloto reserva.

Durante o verão, Doohan foi anunciado como o substituto de Esteban Ocon para a temporada de 2025, e o australiano fez uma estreia antecipada na final em Abu Dhabi como parte de sua preparação para uma campanha completa neste ano.

Enquanto isso, a Alpine, que já havia anunciado Paul Aron e Ryo Hirakawa como reservas, também adicionou Colapinto à sua lista de pilotos depois de garantir um acordo com a Williams para seu protegido altamente cotado.

Colapinto teve uma estreia surpreendente no meio da temporada com a Williams no ano passado para substituir o fraco desempenho de Logan Sargeant, e impressionou imediatamente ao marcar cinco pontos nos quatro primeiros finais de semana.

A velocidade e a rápida adaptação do argentino até atraíram o interesse da Red Bull para 2025, mas como a forma da Williams se deteriorou e o jovem de 21 anos sofreu uma série de acidentes custosos, a equipe perdeu o interesse.

No entanto, a contratação de Colapinto parece ter aumentado a pressão sobre Doohan antes mesmo de a carreira do australiano na F1 ter começado a sério.

Mas falando no podcast de James Allen on F1, o chefe da Alpine, Oakes, insiste que Doohan terá uma oportunidade justa de consolidar seu lugar, com Colapinto sendo trazido para dar à equipe força em profundidade para o futuro.

"Tem sido um pouco duro com Jack, algumas das coisas que foram escritas pelos 'guerreiros dos teclados', e ele terá sua chance justa no próximo ano", disse Oakes.

Oliver Oakes, chefe de equipe da Alpine F1 Team, na coletiva de imprensa Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"E acho que a intenção não é colocar [pressão] em seus ombros. É genuinamente para dar opções à equipe mais adiante. E, para mim, a F1 tem margens muito pequenas. Há um monte de pessoas que dependem de um piloto para entregar cada fim de semana, e precisamos ter certeza de que temos os melhores pilotos no carro de corrida, não apenas agora, mas também no futuro".

Falando sobre o que Colapinto oferece à Alpine, Oakes disse: "Acho que Franco causou uma ótima primeira impressão na Williams. Acho que ficou claro que ele provavelmente se esforçou um pouco demais no final".

"É difícil calcular quanto disso foi devido à situação em que ele se encontrava, quando não tinha um assento confirmado e estava tentando impressionar demais, e quanto disso foi devido ao comprometimento das peças do carro. Mas acho que o ponto crucial é que ele causou uma forte impressão com a velocidade que demonstrou".

"Para nós, como equipe, é ótimo ter essa lista de dois jovens pilotos, Paul e Franco, esperando nos bastidores, porque não se trata apenas de 2025; 2026, 2027 está chegando, e é difícil na F1 planejar o que vai acontecer e quais pilotos você terá no carro. Para nós, isso apenas mantém todos honestos em termos de desempenho e nos dá opções".

