Três grandes acidentes ocorridos na última parte da temporada da Fórmula 1 fizeram com que a Mercedes enfrentasse dificuldades, devido à falta de peças de reposição.

Duas batidas, a de Andrea Kimi Antonelli em Monza e a de George Russell no final da temporada, esgotaram severamente os recursos da equipe.

Esta situação não só afetou o desempenho da Mercedes na pista, mas também colocou a equipe em dificuldades financeiras.

Em declarações à Auto Motor und Sport, Toto Wolff confirmou que estes acidentes tiveram um grave impacto no orçamento: “Estivemos muito perto do limite orçamentário”.

“Na verdade, você gasta mais no início do ano e começa a economizar no final da temporada.”

“No final do ano tivemos que abandonar algumas atualizações nas áreas de aerodinâmica e mecânica porque não sobrou dinheiro para produzir as peças necessárias.”

“Acidentes no final da temporada realmente colocam você em apuros. A batida de Kimi em Monza, a de George em Austin e no México... em determinado momento, tínhamos apenas um conjunto de um certo tipo de asa”.

“No México, não podíamos voltar às antigas especificações aerodinâmicas porque não havia peças reservas. Não tínhamos orçamento suficiente para novas peças", completou.

