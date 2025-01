Heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton atraiu a atenção durante seus primeiros dias na Ferrari.

O inglês, que completou 30 voltas com sua Ferrari SF-23 na pista de Fiorano, conquistou a admiração da equipe não só pelo desempenho na direção, mas também pela atenção aos detalhes.

Especialmente o fato de ele ter sido visto com um caderno nas mãos, lembrando muitas pessoas dos métodos de trabalho semelhantes de Sebastian Vettel durante seu período na Ferrari.

Hamilton concentrou-se em cada detalhe do carro durante os testes em Fiorano. Durante o teste, o piloto britânico prestou especial atenção à disposição dos pedais e, juntamente com o engenheiro Riccardo Adami, fez sugestões para melhorar a ergonomia dos dispositivos.

O design do pedal será aprimorado com suportes laterais para caber na sola do sapato de Hamilton. Esses detalhes visam aumentar o conforto de direção de Hamilton e melhorar ainda mais seu desempenho.

Este estilo de trabalho foi comparado ao método usado por Sebastian Vettel quando ingressou na Ferrari em 2015. Naquela época, Vettel fazia anotações constantemente durante os testes e se comunicava detalhadamente com os engenheiros.

Hamilton participou de uma reunião com os engenheiros da Ferrari após o teste. Na reunião, o piloto britânico solicitou uma análise detalhada, focando não só na sensação de condução, mas também nos dados.

