O diretor técnico executivo da Alpine, David Sanchez, admitiu que a equipe não terá desculpas para entrar na nova era da Fórmula 1 em 2026.

Desde que o Grupo Renault comprou a equipe sediada em Enstone no final de 2015, ela estabeleceu consistentemente metas de longo prazo de pódios e vitórias regulares, mas as últimas nove temporadas renderam apenas nove resultados entre os três primeiros, incluindo a memorável vitória de Esteban Ocon no GP da Hungria de 2021.

O desempenho da Alpine aumentou durante a campanha de 2024; depois de um primeiro quinteto de GPs sem pontos, a equipe marcou 14 pontos nas 15 rodadas seguintes, depois 51 nas últimas quatro (em grande parte ajudada por seu surpreendente pódio duplo no Brasil).

A temporada de 2026 marcará o início de uma nova era para a equipe, não apenas devido aos novos regulamentos técnicos que entrarão em vigor, mas também porque a Alpine está encerrando seu programa de motores de F1 de longa data, mudando para um contrato de cliente da Mercedes.

Sanchez reconheceu que esse arranjo de motores significava que a Alpine não tinha motivos para não atuar, já que a McLaren ganhou o título de construtores de 2024 como cliente da Mercedes.

"Agora, seja você um cliente ou uma equipe de trabalho, os motores têm que ter o mesmo desempenho", disse o francês ao Motorsport.com em uma entrevista. "Portanto, não é mais uma questão de [se] a equipe de trabalho pode tirar mais proveito do motor".

"Então, em termos de embalagem e integração, todos os motores agora estão muito bem embalados. E, do jeito que os regulamentos aerodinâmicos são, existem algumas caixas de legalidade que são deliberadamente grandes o suficiente para não favorecerem um fabricante de unidade de potência mais do que outro".

"Portanto, acho que agora, em termos do motor que você tem no carro, você pode ser uma equipe cliente e ser muito boa".

David Sanchez, diretor técnico executivo da Alpine Foto de: Alpine

Perguntado se 2026 seria uma 'verificação da realidade' para a Alpine, Sanchez respondeu simplesmente: "Sim".

E acrescentou: "Quando vejo como estamos nos preparando para 2026, não vejo nenhuma fraqueza fundamental que levaríamos para 2026 e que nos atrasaria. Portanto, acho que, em 26, podemos ter a intenção de fazer um bom trabalho".

O desenvolvimento para o carro do próximo ano foi permitido desde 1º de janeiro, e as equipes agora estão enfrentando um ato de equilíbrio em termos de alocação de recursos, no contexto do limite orçamentário e das restrições de testes aerodinâmicos.

Sanchez disse que a Alpine já havia decidido "quando e como" lidar com a transição completa do projeto de 2025 para o seguinte.

"Nunca se tem 100% de certeza de que isso não mudará dependendo dos resultados", admitiu ele. "Esperamos que possamos nos ater à estratégia, para não termos nenhuma surpresa".

No que diz respeito à ordem de classificação para 2025, Sanchez considerou que quaisquer mudanças dependeriam da medida em que as equipes priorizassem seus adversários de 2026, acrescentando que ele "pode pensar em um" que tem pressionado por 2025.

