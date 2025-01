Assim que Franco Colapinto foi anunciado como piloto reserva da Alpine na Fórmula 1, os olhares se voltaram para Jack Doohan, já que rumores indicam que piloto australiano, filho da lenda da MotoGP Mick Doohan, não tem contrato com a equipe francesa para toda a temporada.

Desde então, a desconfiança sobre uma troca de assentos ainda na primeira metade do campeonato só cresce e a equipe das redes sociais da Alpine não ajudou. Neste sábado, em um post que revivia momentos de 2024, uma foto chamou a atenção, não por quem estava nela, mas pelas suas marcações.

Lado a lado, Jack Doohan e Andrea Kimi Antonelli, piloto da Mercedes, em um jogo de futebol americano universitário, nos Estados Unidos. Quem tocasse ou clicasse na imagem, podia ver que além de o italiano estar marcado, que Franco Colapinto, não Doohan, foi ‘tageado’ na publicação, como mostra a imagem no topo desta página.

Quando prints do post ganharam a web, a Alpine removeu a marcação do argentino e incluiu o do piloto (ainda) oficial.

