A Fórmula 1 vai ganhar um filme baseado no esporte que será dirigido por Joseph Kosinski, responsável por Tron: Legacy, Oblivion, Only the Brave e o recente sucesso Top Gun: Maverick.

Como o último filme nomeado, o projeto F1 será produzido por Bruckheimer, cujo longo currículo inclui a série original Top Gun, filme da NASCAR Days of Thunder, The Rock, Con Air, Black Hawk Down e Pirates of the Caribbean.

Na sexta-feira, Brad Pitt, o produtor Jerry Bruckheimer e o diretor Joseph Kosinski se reuniram com os chefes da equipe de F1 em Austin para dar uma ideia de seus planos. Com roteiro de Ehren Kruger, que também escreveu Top Gun: Maverick, a história gira em torno de um piloto veterano que orienta um jovem promissor.

O Ceo da Fórmula 1, Stefano Domenicali disse que todas as equipes e pilotos estarão envolvidos no projeto, que contará com carros reais e seus patrocinadores. O italiano vê o filme como o próximo passo lógico na construção do sucesso global da série Drive to Survive da Netflix.

"Acho que são coisas sérias", disse ele ao Autosport. "Estou muito animado porque estamos em algum lugar onde as pessoas pensam: 'O que vem a seguir?' E este é mais um passo no crescimento. Acreditamos verdadeiramente que permitirá à F1 estar em outra dimensão que não foi explorada tão profundamente, e tão bem, até hoje.

“Você verá que muitas coisas acontecerão no próximo ano na preparação e é emocionante porque todas as equipes estarão envolvidas, os pilotos, todos. Então é fantástico.

“Já estamos planejando toda a atividade e a ativação que precisa ser feita em um fim de semana de corrida real, vamos começar na segunda metade da temporada.

“Ainda estamos trabalhando nos detalhes, porque é apenas o começo do plano, mas você verá que será bastante interessante, eu diria.”

Hollywood movie star Brad Pitt at the McLaren garage Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Questionado se a produção terá seus próprios carros rodando na pista entre as sessões oficiais, ele disse: "A única coisa que posso dizer é que será real, então você verá algo acontecendo durante os fins de semana de corrida".

Domenicali diz que as equipes e seus patrocinadores atuais estão ansiosos para se envolver e, quando Bruckheimer fez o filme da NASCAR Days of Thunder há mais de três décadas, Mello Yello recebeu grande cobertura como patrocinador do carro de Tom Cruise.

“Eles estarão lá, os reais, que estarão envolvidos no filme”, disse Domenicali. “E agora há discussões com as equipes sobre como criar o plano com a história, embora, claro, isso seja feito por Hollywood.”

Domenicali acrescentou que o envolvimento próximo de Lewis Hamilton como produtor ajudará a manter a produção nos trilhos, enfatizando que todos os outros pilotos serão convidados a fazer parte do filme.

“Lewis será muito importante porque ele adora esse novo projeto e manterá a autenticidade certa do filme que será produzido. Eu garanto a vocês que o produtor é o melhor de Hollywood, o diretor é um dos melhores de Hollywood, e o ator principal, Brad Pitt, não precisa ter nenhum tipo de apresentação."

Questionado se o filme será um fluxo de receita direto para a F1 ou principalmente uma ferramenta global de relações públicas para o esporte, ele disse: "Deixe-me dizer que será os dois. Mas com certeza é muito importante neste momento fazer certas coisas.

“Os filmes farão parte do que vamos construir para o futuro para atrair um novo público, e também para investir na receita extra que virá.”

