O piloto argentino Franco Colapinto, que correu a metade final da temporada 2024 da Fórmula 1 pela Williams e hoje é reserva da Alpine, afirmou que está esperando por uma oportunidade para voltar à categoria com a escuderia francesa.

Colapinto chamou a atenção do grid quando substituiu Logan Sargeant pela equipe de Grove e conseguiu ir bem nas primeiras corridas de F1, com rumores de que ele havia sido procurado por outros times, incluindo a Red Bull, já que a Williams já tinha contrato com Carlos Sainz para 2025.

Mesmo sendo recrutado pela Alpine, Colapinto segue como reserva do pressionado Jack Doohan, que teve um grave acidente nos treinos livres do GP do Japão que destruiu parte do carro.

Em entrevista ao podcast Nude Project, o argentino disse que está aguardando uma chance: "Sou piloto da Alpine, tenho um contrato com eles. Estou trabalhando lá e esperando uma oportunidade naquela equipe".

No entanto, em provocação para as equipes que, segundo Franco, 'dormiram no ponto', ele disse que a equipe francesa fez um grande movimento para contratá-lo, enquanto as outras deixaram a oportunidade passar: "Eles fizeram um grande esforço para me receber. Se os outros idiotas dormiram, agora é tarde demais".

