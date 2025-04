Desde o começo da temporada de 2025 da Fórmula 1, a Ferrari ainda não conseguiu mostrar muito potencial com a sua nova dupla de pilotos. O momento mais forte foi no GP da China, com a vitória de Lewis Hamilton na corrida Sprint, mas, depois, os dois carros foram desclassificados da corrida principal.

No GP do Japão, o time italiano teve mais uma passagem completamente ofuscada por seus rivais, principalmente pela McLaren e Red Bull, já que as principais disputas aconteceram entre Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen.

Apesar de Charles Leclerc ter terminado em quarto, ele ainda estava 14 segundos para Piastri, que terminou em terceiro. Hamilton, por sua vez, finalizou em sétimo lugar, depois de largar de pneus duros.

Três corridas depois da abertura, a imprensa italiana já se mostrou bastante crítica com a equipe. Porém, por outro lado, caiu nos encantos de Andrea Kimi Antonelli, que tem terminado consistentemente na zona de pontuação com a sua Mercedes.

O GP do Japão foi o local onde a Ferrari conseguiu somar o maior número de pontos até o momento. Foram 18 para seus dois pilotos, fechando 35 na tabela de Construtores, mas a diferença para a McLaren segue crescendo. Atualmente, a equipe de Woking está com 76 e o time de Maranello não tem grandes perspectivas de alcançá-los nas próximas corridas.

O Sky Sports Italia deu a nota 7 a Leclerc, explicando que o piloto é o "símbolo da mediocridade da Ferrari", isso porque o monegasco largou como quarto colocado e terminou na mesma posição, não tendo chances de atacar seus rivais.

Para o La Gazzetta dello Sport, o equipe ficou "atrás de uma disputa com a qual nunca se envolveu" no Japão. Já o Corriere della Sera acredita que a Ferrari "mostrou o melhor de 2025, o que é alarmante".

Elogios a Antonelli

Durante o fim de semana, Antonelli quebrou o recorde de Max Verstappen como piloto mais jovem a liderar uma corrida. Por esse motivo, e por seu desempenho nos últimos dois fins de semana, a imprensa já está 'caindo nas graças' do italiano.

O Corriere dello Sport classificou o piloto como "fenômeno", já o Corriere della Sera o colocou como "formidável", destacando uma "maturidade impressionante".

No Japão, Antonelli passou a dividir com Lewis Hamilton o título de estreante a conseguir pontuar nas três primeiras corridas.

