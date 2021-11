Após uma corrida sprint emocionante, foi definido o grid de largada do GP de São Paulo de Fórmula 1: Valtteri Bottas largará da pole position, seguido de Max Verstappen na primeira fila. O finlandês foi o vencedor da prova classificatória deste sábado (13) e consegue uma boa vantagem para a Mercedes sobre a Red Bull.

Carlos Sainz e Sergio Pérez fecham a segunda linha, em terceiro e quarto, respectivamente. Lewis Hamilton, que largou em último na qualificação, terminou em quinto e sai da décima colocação, pois cumpre punição de cinco posições no grid por ter trocado seu motor de combustão interna.

O top 10 terá dois carros da Mercedes, Red Bull e Ferrari, com McLaren, AlphaTauri, Alpine e Aston Martin fechando a primeira metade do grid com um representante cada. Ou seja, serão sete equipes diferentes largando dos ponteiros.

O GP de São Paulo está marcado para este domingo (14), com largada às 14h. A corrida terá transmissão da Band na TV aberta e cobertura em tempo real no portal do Motorsport.com.

Atualização: Kimi Raikkonen largará dos boxes, e não mais da 18ª colocação como mostrado abaixo, devido à troca de sua asa traseira. Saiba mais aqui.

Grid de largada

