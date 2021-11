F1: Raikkonen troca asa traseira e larga dos boxes no GP de São Paulo

Kimi Raikkonen largará do fundo dos boxes no GP de São Paulo de Fórmula 1, e não mais em 18º, seu resultado na corrida sprint que definiu a ordem de largada da corrida de Interlagos. O motivo é a troca da asa traseira de seu Alfa Romeo para a prova principal após uma colisão com seu companheiro de equipe Antonio Giovinazzi.

Com isso, a dupla da Haas formada por Mick Schumacher e Nikita Mazepin ganha uma posição cada. O alemão assume o lugar do finlandês e o russo vai para 19º.

"Acho que foi mais um mal-entendido”, disse o chefe da equipe Frédéric Vasseur ao Motorsport.com sobre o acidente entre seus pilotos. "Eles ultrapassaram o [Fernando] Alonso, um à esquerda e outro à direita. Acho que Kimi não esperava ter Antonio na tangência."

"Eles tiveram uma boa conversa sobre isso, muito aberta e agradável e estão muito relaxados."

"É uma pena porque o ritmo de Giovinazzi estava bom. Se tivéssemos os dois carros na 12ª e 13ª posições, poderíamos colocá-los nas pontas, mas vamos ver. Ainda temos uma boa oportunidade", complementou.

Raikkonen será o único a partir do pit lane. O outro piloto punido no fim de semana foi Lewis Hamilton, que perdeu cinco posições por trocar seu motor de combustão interna e larga da 10ª colocação após chegar em quinto na corrida sprint.

O GP de São Paulo de 2021 será o último do finlandês no Brasil, pois ele se aposentará ao final da atual temporada para ser substituído por Valtteri Bottas na Alfa Romeo em 2022. A equipe suíça ainda anunciará seu outro piloto, que não será Giovinazzi, na próxima terça-feira (16).

