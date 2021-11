Max Verstappen da Red Bull disse que tinha suspeitas sobre o flexionamento da asa traseira da Mercedes, ao explicar por que ele tocou o carro de Lewis Hamilton no parque fechado após a qualificação para a Fórmula 1 no Brasil.

"Temos nossas suspeitas de que algo está acontecendo lá. Você sabe, no início do ano, tivemos que trocar nossas asas traseiras. Então eu acho que ainda há algo acontecendo, que está se abrindo e dando a eles mais velocidade máxima", comentou o piloto holandês.

O líder do campeonato foi multado em 50 mil euros por tocar na asa traseira de Hamilton depois que ele terminou em segundo atrás de seu rival na qualificação na sexta-feira em Interlagos.

Depois de uma investigação durante a noite, os comissários do GP de São Paulo optaram por desqualificar Hamilton, enquanto um exame separado das ações de Verstappen levou à sua multa.

Quando questionado pela Motorsport.com para explicar o motivo por ter tocado no carro de Hamilton - bem como em seu próprio carro um pouco antes - Verstappen respondeu: "Bem, eu estava claramente olhando para a asa".

“Então, sim, quero dizer, você pode ver no vídeo o que eu fiz exatamente. Eu estava apenas olhando o quanto a asa traseira estava flexionando naquele ponto. ”

Pressionado ainda mais durante a coletiva de imprensa após a corrida Sprint de 24 voltas vencida por Valtteri Bottas, depois que o finlandês derrotou Verstappen de seu herdado primeiro lugar na grelha, o holandês disse que suas ações “não tiveram nada a ver com o DRS - o que eles [a FIA] estavam olhando ”.

Em resposta a uma questão que perguntou se ele tinha alguma suspeita específica para a inspeção na sexta-feira, Verstappen afirmou que sim e, em seguida, explicou que estava relacionado aos novos testes de carga e deflexão que foram introduzidos no GP da França, após divergências sobre as asas flexionadas nas duas equipes líderes da F1 durante as primeiras rodadas da temporada de 2021.

Mechanics on the grid with the cars of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

A intriga continuou a seguir esta área, com os níveis variáveis ​​de força descendente e arrasto produzidos pelo RB16B e pelo W12, muitas vezes dando a Red Bull ou Mercedes uma vantagem em certas pistas.

“Sim, é claro que houve conversas e, claro, há coisas a serem examinadas - porque a uma certa velocidade parece que a asa está flexionando”, disse ele.

“Claro que você sabe que, no início da temporada, tínhamos todos que mudar um pouco as asas traseiras. Mas parece que algo ainda está recuando lá [na Mercedes]. Então, é por isso que eu fui dar uma olhada."

Verstappen também brincou que esperava que sua sanção - "uma grande multa" - resultasse em funcionários tendo "um bom jantar e muito vinho!"

Ele acrescentou: “Espero um vinho bom e caro - isso seria bom. Eles também podem me convidar para jantar - eu pagarei por esse jantar também".

