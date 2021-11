Aniversariante do dia, Lando Norris terminou contente com seu desempenho na corrida Sprint deste sábado em Interlagos. No dia em que completou 22 anos, o piloto britânico encerrou a classificação para o GP de São Paulo na sexta posição.

O principal destaque de Norris foi uma ultrapassagem sobre Charles Leclerc, da Ferrari, que disputa com a sua equipe, a McLaren, a terceira colocação no Mundial de Construtores da temporada de 2021.

O aniversariante diz que aproveitou erros cometidos pelo monegasco para terminar a corrida à frente, mas que a equipe italiana segue com um carro mais rápido.

"Até o TL2 eu não estava dirigindo muito bem, mas fiz algumas melhorias para a corrida e definitivamente valeu a pena em termos de ritmo contra Charles. Então sim, agora estou feliz. Estou sorrindo, pelo menos, então está bom até agora", destacou o aniversariante.

"O ritmo na primeira metade da corrida por algum motivo foi surpreendentemente forte e pude manter um bom ritmo com o Charles, mantendo as boas posições. Ele estava um pouco confuso, cometendo muitos erros, então sim, eu aproveitei isso e consegui passar por ele. Então foi uma boa ultrapassagem e bom ritmo de corrida".

Norris também falou sobre a preocupação com a possibilidade da pista estar mais quente no domingo. "Sim, vai ficar um pouco mais quente, o que eu diria que talvez não seja tão bom para nós. Mas acho que aprendemos hoje como cuidar dos pneus, o que será muito mais importante para amanhã. Mas também estamos em uma boa posição para marcar alguns pontos, embora Carlos esteja um pouco à nossa frente no grid. Eles estão parecendo fortes, então estamos apenas focados em nós mesmos, tentando obter alguns bons pontos para amanhã."

Por fim, comentou também sobre a disputa com o compatriota Lewis Hamilton no fim da corrida Sprint, em que Norris foi ultrapassado. O piloto de 22 anos disse que não valia a pena correr riscos nesta disputa.

"Parecia muito fácil para ele, não era? Ele nem precisou trabalhar! Não foi uma boa ultrapassagem, não vou mentir. Eu simplesmente não precisava correr nenhum risco estúpido tentando me defender, certo? Ele está em um estágio diferente em comparação a nós. Então eu acho que foi uma boa corrida para mim e fiquei feliz hoje à frente da Ferrari, que é um de nossos trabalhos. Fazer o outro também teria sido adorável, mas ele estava muito à frente."

F1 AO VIVO: GUERRA na pista e nos bastidores: Interlagos FERVE no sábado | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #145 - TELEMETRIA: Rico Penteado analisa fim de semana em Interlagos

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: