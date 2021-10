O Brasil foi um dos países escolhidos para receber a corrida sprint, nova qualificação da Fórmula 1, no GP de São Paulo, e, com isso, terá a programação um pouco diferente, como divulgado no site da categoria. O evento será o seguinte à etapa da Cidade do México.

O fim de semana terá apenas um treino livre antes da classificação, com ambos disputados na sexta-feira, 12 de novembro, para definir a ordem da sprint, mais um TL no sábado (13) e a disputa do novo formato no mesmo dia, cujo resultado será o grid de largada do GP, marcado para domingo (14).

Será a terceira e última corrida sprint do ano, com possibilidade de volta em 2022. A primeira foi na Grã-Bretanha, a qual Max Verstappen ganhou e largou da pole position, e a segunda na Itália, vencida por Valtteri Bottas.

Datas e horários do GP de São Paulo

TL1 Sexta-feira (12/11) 12h30 Classificação Sexta-feira (12/11) 16h TL2 Sábado (13/11) 12h Corrida sprint Sábado (13/11) 16h30 GP de São Paulo Domingo (14/11) 14h

EXCLUSIVO: JU CERASOLI revela detalhes em TRETAS de Hamilton e Verstappen que não são vistos na TV

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #135: Vitória 100 de Hamilton na F1 chega em momento mais pressionado na carreira?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: