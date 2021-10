Max Verstappen tem muitas semelhanças com Ayrton Senna, pelo menos é o que pensa o chefe da AlphaTauri na Fórmula 1, Franz Tost. O austríaco acredita que os aspectos técnicos e psicológicos do holandês o fazem se aproximar da lenda brasileira que conquistou três títulos da categoria.

Ainda segundo o mandatário da equipe italiana, ele é o melhor piloto do grid no momento e muito disso se deve à sua evolução e maturidade, após os primeiros anos conturbados.

"Isso é sempre sempre é de responder, mas aquele com quem ele mais se parece é Ayrton Senna", disse Tost quando questionado com qual piloto do passado Verstappen se compara. "Pela predisposição para arriscar e vontade absoluta de vencer. Conheci Max quando ele andava de kart. Ele tem o controle absoluto do carro e a velocidade nunca é um problema."

"Ele tem uma extrema sensibilidade para sentir o veículo e os pneus, e seu pai Jos deu-lhe uma base incrivelmente boa que fez com que não houvesse mais nada que pudesse surpreendê-lo."

Sobre qual é o melhor do grid no momento, Tost foi claro: "Acho que é o Max. Ele aprendeu muito nos últimos anos. Desde a temporada passada, o que foi crucial, ele é um piloto muito mais maduro, capaz de analisar tudo melhor e é mentalmente mais forte."

"Ele já sabe quando ser agressivo e quando não ser, entendeu que às vezes é mais importante terminar uma corrida do que vencê-la e nunca gosta de ser segundo ou terceiro, mas se contenta quando há alguém que é mais rápido e tem que se contentar com o pódio. Max já entendeu e isso é importante para ser um campeão mundial."

