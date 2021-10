ANÁLISE: Destrinchando a jornada da Fórmula 1 no Oriente Médio

A confirmação de que a Fórmula 1 assinou um contrato de longo prazo para uma corrida no Catar deixou claro o quão importante o Oriente Médio é para o seu futuro. De um início discreto no Bahrein em 2004, a categoria agora tem quatro GPs na região, todos com contratos que garantem que estarão no calendário em um futuro previsível.

Mesmo levando em consideração a inevitável expansão além das 22 corridas deste ano, essa é uma alta porcentagem de eventos concentrados em uma parte relativamente pequena do mundo. Então, como isso aconteceu e o que isso significa para a F1?

No final das contas, é claro, tudo se resume a dinheiro. Numa altura em que o mundo foi virado de pernas para o ar pela Covid-19, as quatro corridas proporcionam à F1 uma grande fatia da renda garantida e representam a base para a construção do resto do calendário. Sem grandes fundos vindos dos estádios, as equipes não podem sobreviver e a série não pode funcionar. É simples assim.

O envolvimento do Oriente Médio na categoria máxima está longe de ser novo, e começou de maneira humilde quando Frank Williams colocou os primeiros logotipos da Saudi Airlines em seus carros em março de 1977.

Sua equipe também trouxe a TAG e Mansour Ojjeh, que posteriormente mudou sua lealdade para a McLaren, tornando-se grande acionista e ajudando a equipe a crescer na década de 80.

Em retrospecto, é surpreendente que tenha demorado tanto para a divisão explorar totalmente a região, seja por meio de acordos de patrocínio de equipes ou participações, ou em termos de eventos.

Ao longo dos anos, Bernie Ecclestone teve discussões sobre possíveis GPs, mas foi apenas em abril de 2004 que a Fórmula 1 viajou para o Bahrein.

Sakhir foi o primeiro e estretou depois do GP da Malásia aquele ano - dando início a uma série de circuitos de última geração construída por Hermann Tilke no meio do nada, geralmente financiados por governos de países com pouca ou nenhuma história de envolvimento no automobilismo.

Quando a F1 foi ao Bahrein pela primeira vez, havia pontos de interrogação sobre o funcionamento de carros de F1 em uma pista construída no deserto, para não mencionar a segurança, em meio a avisos do governo do Reino Unido sobre uma ameaça terrorista.

No entanto, aquele primeiro fim de semana transcorreu sem problemas e todos ficaram impressionados com a qualidade do local, que estava um passo à frente de Sepang.

"Ter isso no Oriente Médio é ótimo", disse Ojjeh naquele fim de semana de 2004. "Acho que eles fizeram um ótimo trabalho, não só na pista, mas acho que todos viram que a hospitalidade é fantástica."

"Acredito que vai dar uma boa imagem a muitas pessoas que não conhecem ou não entendem esta parte do mundo. Eles pensam no estereótipo dos muçulmanos árabes - barbas e radicais, mas não é assim."

Ojjeh também fez uma declaração presciente sobre a direção que a F1 iria tomar: "Este é o século XXI. A Malásia começou com esses tipos de instalações, e quando você olha para o velho continente e outros lugares onde corremos, isso se torna um constrangimento ou uma piada. Este é o futuro."

O Bahrein derrotou outros candidatos locais em potencial e globalmente mais conhecidos até a linha de chegada e fez exatamente o que seus governantes queriam fazer - elevar o perfil do país.

"Os outros tiveram uma chance, mas Sakhir acabou de acordar", disse Ecclestone. "Você sempre pode melhorar o que outras pessoas fizeram, não é? Mas quando pensa que construíram isso no meio do deserto, basicamente, diz muito."

Se houve uma crítica importante foi que o público era pequeno, com os moradores talvez desencorajados pelos altos preços.

"É uma corrida totalmente nova, é a primeira vez nesta parte do mundo", comentou Bernie. "Suponho que se você trouxesse as corridas de camelo para Londres, provavelmente não teria muito entusiasmo no início. Quando se acostumarem, provavelmente vão gostar."

"Eles obviamente sabem o que podem cobrar e o que não podem. O importante é que estaremos crescendo no Oriente Médio."

Na época, Dubai já tinha um circuito capaz de receber um GP, mas Ecclestone foi inflexível que não estava procurando um segundo local na região.

"Não, acho que estamos bem", disse ele. "Isso vai servir esta parte do mundo."

Bernie estava com muitas bolas no ar na época. A China estava entrando em operação no final de 2004, a Turquia deveria aderir em 2005 e outros projetos estavam em discussão. Ele não precisava de Dubai.

Então, em fevereiro de 2007, veio a confirmação de que, ao contrário das afirmações anteriores de Ecclestone, haveria de fato uma segunda corrida na Oriente Médio a partir de 2009.

Abu Dhabi fez uma oferta que não podia ser recusada, prometendo melhorar o jogo com uma pista que realmente moveria a F1 para o século XXI. E concordou em pagar uma quantia para garantir a vaga de encerramento da temporada no calendário.

O Bahrein, que estendeu seu envolvimento com a F1 comprando uma participação acionária importante na McLaren apenas algumas semanas antes, perdeu sua posição exclusiva como o único GP do Oriente Médio. A vantagem era que um segundo evento na outra ponta da temporada potencialmente impulsionaria a categoria em toda a região.

Ecclestone permaneceu inflexível de que essas duas provas eram suficientes. No entanto, essa filosofia logo mudou sob a propriedade da Liberty Media. Desde o início da era Chase Carey, há uma urgência compreensível para encontrar novos locais e criar eventos lucrativos "de propriedade da Liberty" que moveram os dias de Ecclestone.

Enquanto projetos de alto nível como Miami e Vietnã 'cambaleavam', a Arábia Saudita - pressagiada por um acordo de patrocínio da categoria com a gigante petroquímica Aramco - surgiu como uma aposta segura para uma futura corrida. Os planos do país estavam ligados não apenas à promoção geral do local, mas também às suas ambições específicas de deixar de depender do dinheiro do petróleo até 2030.

A escala do compromisso da Arábia Saudita foi evidenciada pelo fato de que estava disposta a criar uma pista de rua deslumbrante próxima ao mar em Jeddah para 2021 e, em seguida, substituí-la por um local totalmente novo no complexo de entretenimento Al-Qiddiya que está sendo construído em Riade.

"Em termos da Arábia Saudita, foi fenomenal conseguir que esse acordo fosse fechado, assinado e anunciado durante a pandemia", disse a especialista em calendário da F1, Chloe Targett-Adams, no início de 2021.

"É um lugar que estamos muito animados para ir às corridas e é uma visão de longo prazo de como queremos construir nosso esporte no Oriente Médio. Temos dois parceiros incríveis na região já no lado da promoção, com Abu Dhabi e Bahrein: ambos relacionamentos de longo prazo e incrivelmente bem-sucedidos."

"Trazer uma nova corrida ao Oriente Médio em um local como a Arábia Saudita, com uma população extremamente jovem, vasta e interessada no automobilismo e no setor automotivo dá capacidade como um mercado de explorar o norte da África e outros aspectos da região em uma estrutura realmente interessante para a F1."

Como Targett-Adams observou, o negócio foi feito no meio da pandemia e forneceu uma garantia crucial de renda futura da qual Liberty, seus acionistas e as equipes realmente precisavam.

A região também desempenhou um papel fundamental para garantir que tivéssemos uma temporada decente em 2020, com as duas corridas do Bahrein e a final de Abu Dhabi proporcionando não apenas receita direta, mas também ajudando a elevar o total da temporada, garantindo que as empresas de TV pagassem suas taxas totais contratadas.

Se alguém pensava que três locais era o limite, estava enganado. À medida que os problemas da pandemia continuaram em 2021 e as corridas começaram a sair do calendário, o novo CEO da F1, Stefano Domenicali, começou a procurar eventos para preencher as lacunas.

Não haveria negócios grátis ou baratos e, portanto, nenhuma segunda chance para Mugello ou Nurburgring. Foi essencialmente o caso de procurar locais fora da Europa com uma licença FIA Grau 1 que pudesse ter dinheiro para gastar - e o Qatar, cujo circuito de Losail acolhe a MotoGP desde que o Bahrein teve uma corrida de F1, emergiu como um provável candidato.

O que começou como uma discussão sobre um evento único para preencher uma lacuna na programação de 2021 tornou-se algo muito maior - uma corrida única no ano, pausa em 2022 enquanto o país comanda a Copa do Mundo da FIFA e, em seguida, um acordo de dez anos para ser executado de 2023 a 2032.

"A F1 está em um grande momento", disse Domenicali no anúncio de quinta-feira. "É um grande campeonato, uma grande atenção a todos nós, mas apesar do sucesso, vivíamos uma situação da Covid-19 que nos obrigava a ser sempre flexíveis e buscar soluções."

"Começando a discussão em abril, foi incrível a forma como vimos a federação do Catar estar pronta para sediar um GP. E o passo para o futuro, com nossa forte parceria, foi muito, muito curto e imediato."

Embora nada tenha sido confirmado, há planos para a substituição de Losail por um circuito de rua à beira-mar que rivalizaria com Jeddah, ou por uma nova instalação permanente no deserto.

É um grande compromisso, e o negócio representa uma grande vitória para Domenicali, já que o Catar nem estava no radar alguns meses atrás. Ele também teve que fazer isso enquanto aplacava seus parceiros existentes no Bahrein, Abu Dhabi e Arábia Saudita. As relações entre esses países e seus governantes são complexas, e a F1 teve que pisar uma linha tênue para manter todos felizes.

Losail não é o local mais atraente, mas como o evento de MotoGP, será mais uma corrida noturna, e isso tem seu próprio apelo. E também se enquadra no horário nobre da TV na Europa.

Os benefícios mais amplos para o Catar são óbvios. Ele venceu seus vizinhos ao garantir a Copa do Mundo, e um GP fará parte do legado enquanto tenta manter seu perfil depois que o futebol sair. Já vimos coisas semelhantes acontecerem no passado com Montreal e Sochi fechando negócios na F1 depois de realizarem seus respectivos jogos olímpicos.

No entanto, deveriam haver quatro corridas de F1 no Oriente Médio? Essa é uma pergunta que irrita muitos dos insiders da categoria, quanto mais os fãs.

Inevitavelmente, há preocupações de que eles possam espremer locais mais tradicionais na Europa - o tipo de lugar que todos gostaram de visitar nas últimas temporadas, quando a Covid-19 agitou as coisas e deu outra chance a locais esquecidos ou permitiu que novos como Mugello fossem apresentados.

Uma visão alternativa é que os países com grandes pagadores fornecem uma renda garantida que, por sua vez, ajuda a F1 a dar aos circuitos europeus - e especialmente àqueles não subsidiados pelos governos - negócios que lhes permitem sobreviver.

Também pode haver preocupações na categoria de que algumas corridas que até agora têm sido os pilares do calendário podem nunca mais retornar após seus intervalos forçados pela pandemia.

Um dos principais argumentos de Domenicali para a expansão no Oriente Médio é que através de empresas como a Aramco, a região está na vanguarda do desenvolvimento de combustíveis alternativos, uma direção que a F1 está tomando.

"Sempre dissemos que estes locais representam um marco para o desenvolvimento estratégico da categoria", disse ele na semana passada. "Vemos muito potencial de crescimento e que podemos aprimorar o que é a Fórmula 1. É pesquisa de tecnologia, é ativação esportiva. É algo que também está relacionado ao fato de acreditarmos que temos uma responsabilidade em relação ao futuro de nosso projeto sustentável."

"Acho que com os poderes que possivelmente teremos aqui, poderemos realmente melhorar isso, garantindo que os próximos anos nos levem a uma plataforma que é, por um lado, muito, muito popular e muito sustentável."

Sustentabilidade é uma carta poderosa e politicamente correta para a F1 jogar. No entanto, toda a atividade no Oriente Médio também está acontecendo no contexto do debate em curso sobre os direitos humanos.

A Arábia Saudita é um grande foco de ativistas, mas o anúncio do Catar também chamou a atenção de grupos como a Anistia Internacional, que acusam a F1 de lavagem esportiva.

A Fórmula 1 está bem ciente de que tem que resolver o problema e a organização insiste que o está fazendo, observando: "Levamos nossas responsabilidades sobre os direitos muito a sério e definimos altos padrões éticos para as contrapartes e aqueles em nossa cadeia de abastecimento, que são consagrados nos contratos."

A visão geral, e defendida pelo presidente da FIA, Jean Todt, é que um evento de alto nível, como um grande prêmio, permite que os ativistas chamem a atenção para suas objeções.

"Somos um esporte", disse Todt em julho. "Também é algo que discuti muito com o Comitê Olímpico Internacional, com Thomas Bach, porque eles têm o mesmo problema. E é claro que consideramos que o esporte não deve estar ligado à política."

"Precisamos nos engajar com as ONGs. E quero dizer boas ONGs, como a Human Rights Watch, que são pessoas adequadas, para tentar dizer: que tipo de contribuição podemos dar? Então, estamos trabalhando nisso."

"Na minha opinião, ir a esses países também dá chance para as pessoas que são negativas sobre a nação falarem, o que provavelmente não fariam de outra forma. Então, como eu disse, é muita questão de interpretação, mas por mim, me sinto bem."

É uma questão importante e que as principais partes interessadas do campeonato não podem ignorar, como muitos fãs deixaram claro nas redes sociais.

Enquanto isso, no lado esportivo, a presença novos estádios na reta final da temporada adicionará uma reviravolta extra para a batalha entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. E Domenicali está convicto de que o Losail fará sua parte.

