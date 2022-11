Carregar reprodutor de áudio

Mais uma vez o Brasil entregou um GP de Fórmula 1 movimentado, com direito a batidas, safety car e inúmeras ultrapassagens. Além disso, George Russell venceu a sua primeira corrida da carreira e também deu à Mercedes o primeiro triunfo da temporada. Com a dobradinha - Lewis Hamilton foi o segundo colocado - a diferença no campeonato de construtores chega minúscula para Abu Dhabi.

Conseguindo o máximo de pontos possíveis em uma corrida tendo os dois pilotos pontuado, a Mercedes sai de São Paulo com 44 pontos na bagagem, enquanto a segunda colocada no mundial, Ferrari, conquistou apenas 27 tendo Carlos Sainz no pódio e Charles Leclerc em quarto (veja tabela de pilotos mais abaixo nesta matéria).

As duas equipes, então, chega a Abu Dhabi, última corrida da temporada de 2022, com 19 pontos de diferença entre elas mostrando a remontada da Mercedes ao longo do ano e a queda da Ferrari no decorrer da corridas.

Confira o campeonato de construtores após o GP de São Paulo

Posição Equipes Pontos 1 Red Bull Racing 719 - 37 18 58 38 44 40 44 25 24 31 37 35 44 36 34 31 43 37 40 23 2 Ferrari 524 44 34 26 20 33 12 30 - 29 37 38 11 20 23 19 30 33 15 15 18 37 3 Mercedes 505 27 11 27 12 18 25 14 27 27 16 33 33 34 12 30 25 2 14 29 31 58 4 Alpine 167 8 8 6 - 4 8 6 7 10 10 14 12 6 16 10 - - 18 6 4 14 5 McLaren 148 - 6 18 22 - 4 9 6 - 8 8 8 6 - 6 6 22 1 8 8 2 6 Alfa Romeo 55 9 - 4 12 6 8 2 - 10 - - - - - - 1 - - - 1 2 7 Aston Martin Racing 50 - - - 5 1 - 1 8 1 2 - 1 1 4 1 - 12 8 4 - 1 8 Haas F1 Team 37 10 2 - 3 - - - - - 5 14 - - - - - - - 2 - 1 9 AlphaTauri 35 4 4 2 6 - 1 - 10 - - - - - 2 - 4 1 - 1 - - 10 Williams 8 - - 1 - 2 - - - - - - - - 1 - 2 - 2 - - -

Tabela de pilotos:

1) Max Verstappen, 429 pontos

2) Charles Leclerc, 290

3) Sergio Pérez, 290

4) George Russell, 265

5) Lewis Hamilton, 240

6) Carlos Sainz Jr., 234

7) Lando Norris, 113

8) Esteban Ocon, 86

9) Fernando Alonso, 81

10) Valtteri Bottas, 49

11) Sebastian Vettel, 36

12) Daniel Ricciardo, 35

13) Kevin Magnussen, 25

14) Pierre Gasly, 23

15) Lance Stroll, 14

16) Mick Schumacher, 12

17) Yuki Tsunoda, 12

18) Zhou Guanyu, 6

19) Alexander Albon, 4

20) Nicholas Latifi, 2

21) Nyck de Vries, 2

22) Nico Hülkenberg, 0

