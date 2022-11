Carregar reprodutor de áudio

Neste domingo, George Russell se juntou à lista de vencedores da Fórmula 1, ao triunfar no GP de São Paulo. Muito emocionado, o britânico, que deu à Mercedes sua primeira vitória na temporada 2022, agradeceu ao apoio recebido ao longo dos anos.

Largando da pole após vencer a sprint do sábado, Russell fez uma prova dominante, sem dar chances aos rivais. Sua vitória permitiu que a Mercedes evitasse sua primeira temporada sem triunfos desde 2011. E a festa foi completa com a dobradinha, tendo Lewis Hamilton em segundo.

Na entrevista após o fim da corrida, Russell agradeceu às pessoas ao seu redor, mas destacou que a prova não foi tão fácil assim.

"Que sensação maravilhosa, quero agradecer demais à toda a equipe por tornar isso possível. Tem sido uma montanha-russa de emoções esta temporada. Essa realmente foi uma corrida difícil".

"Eu me senti no controle, Lewis estava rápido demais e quando o safety car veio eu pensei 'oh Jesus, será um fim difícil'. E ele me colocou muita pressão, mas estou muito feliz por ter saído com a vitória".

Muito emocionado, Russell falou sobre o que passou em sua cabeça ao cruzar a linha de chegada em primeiro.

"Estou sem palavras. Na volta de retorno, todas essas memórias vieram com tudo: o começo com minha mãe e meu pai no kart, e passar por tudo isso com o apoio que eu tenho do resto da minha família, minha namorada, meu treinador e meu empresário".

"E, obviamente, pessoas como Gwen, que me deu a oportunidade de integrar o programa da Mercedes, além de James Vowles e Toto Wolff. A lista é infinita. Não tenho como agradecer o suficiente e, sim, estou super orgulhoso".

