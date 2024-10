O GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 já tem o grid de largada definido e algumas surpresas aconteceram durante a classificação para a corrida em Austin, no Texas, neste domingo.

Lando Norris ficou com a pole - ajudado por George Russell que bateu o carro nos segundo finais e causou uma bandeira amarela, fazendo Max Verstappen abortar a volta que estava fazendo e que, possivelmente, o levaria ao primeiro lugar.

As Ferraris estarão juntas na segunda fileira com Carlos Sainz em terceiro e Charles Leclerc em quarto. Sergio Pérez, em mais uma classificação complicada, teve apenas o décimo melhor tempo. Mas o piloto que mais ficou deslocado foi Lewis Hamilton, o piloto da Mercedes encerrou o quali em 19º lugar.

Liam Lawson, que chegou a passar para o Q2, começa do fim do grid por conta de uma punição ao trocar todas as peças da unidade de potência, e isso faz Hamilton subir uma posição iniciando a prova em P18.

Grid de largada

NORRIS bate VERSTAPPEN e faz POLE em AUSTIN após batida de RUSSELL; HAMILTON cai no Q1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com - F1 volta: DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS e tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON! Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!