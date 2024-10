F1 - Marko decepcionado após Sprint: Pérez não fez o esperado

A vitória de Max Verstappen na corrida Sprint do GP dos Estados Unidos trouxe uma nova brisa de esperança para a Red Bull na Fórmula 1. No entanto, o resultado não tão satisfatório de Sergio Pérez segue deixando um grande ponto de interrogação sob a vaga do mexicano.

O segundo piloto da equipe de Milton Keynes cruzou a linha de chegada em oitavo lugar, mas teve diversas disputas com o batalhão do meio, principalmente Yuki Tsunoda, e demorou a conseguir sair da 9ª posição.

Helmut Marko já estava questionando a permanência de Pérez na Red Bull e, após o resultado, voltou a mostrar que não está nada feliz com o desempenho de Sergio e os resultados que ele teve nas últimas etapas.

"Yuki [Tsunoda] lutou muito bem com os [carros da] Haas, mas eles eram muito mais rápidos nas retas, então ele não teve chance", disse à Servus TV.

"E o Sergio, sim, ele conseguiu subir uma posição, que não é bem o que esperávamos. E a diferença para Max em termos de tempos por volta foi bastante grande".

A Ferrari teve um bom desempenho, com Carlos Sainz terminando em segundo e Charles Leclerc em quarto. A equipe de Maranello mostrou um bom ritmo em pista e Marko acredita que os italianos podem sonhar com o segundo lugar no domingo.

"Na corrida aqui eu diria que sim, porque eles lutaram intensamente durante quase dez voltas, tirando tempo um do outro, mas no final eles foram surpreendentemente rápidos, especialmente Sainz".

"Então talvez isso fosse até uma vantagem para nós, senão eles teriam chegado perto de nós".

Verstappen DOMINA e volta a VENCER! Norris ERRA e termina em 3⁰! TUDO da SPRINT dos EUA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com - F1 volta: DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS e tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON! Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!