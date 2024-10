F1 - Hamilton após eliminação no Q1: O carro está uma bagunça

Lewis Hamilton e a Mercedes pareciam ter um bom ritmo durante o fim de semana do GP dos Estados Unidos. No entanto, o piloto foi eliminado no Q1 da Fórmula 1 e largará como P18 no domingo.

O britânico tentou guardar pneus no primeiro segmento da classificação, visitando os últimos minutos para conseguir avançar para o Q2. Porém, o plano não saiu como esperado e ele não teve tempo o suficiente para correr atrás do prejuízo.

Embora estivesse um pouco acima do ponto de corte no primeiro setor, tudo deu errado na freada para a Curva 12, no final da reta traseira. Ele foi com tudo e, enquanto lutava para colocar o carro na curva, sofreu um pouco de sobreviragem na saída.

Seu tempo no segundo setor acabou ficando meio segundo atrás do tempo do companheiro de George Russell e o deixou na zona de eliminação.

Como vários outros pilotos melhoraram nos estágios finais do Q1, Hamilton terminou em 19º no final, menos de um décimo de segundo à frente de Zhou Guanyu, da Sauber. No entanto, com a punição de Liam Lawson, o britânico subiu uma 'casinha'.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, retorna à garagem Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton considerou que sua saída da Q1 foi causada pelo problema na suspensão dianteira que ele teve durante a Sprint, e as mudanças de configuração subsequentes tornaram o carro "um pesadelo".

"Está sendo terrível. O carro estava ótimo ontem, então, obviamente, eu vim muito otimista para hoje", explicou Hamilton.

"Na Sprint, algo falhou na suspensão dianteira, literalmente quando nos afastamos da linha para a volta de formação, e isso aconteceu durante toda a corrida".

"Eles resolveram o problema, mudaram a curva, mas parecia uma bagunça durante a classificação".

Hamilton também disse à Sky Sports F1: "Provavelmente, deveríamos largar do pitlane, porque, caso contrário, eu não iria a lugar nenhum de onde estou. É apenas um equilíbrio muito inconsistente e sem aderência".

A saída de Hamilton da Q1 foi a primeira desde o GP da China, quando ele terminou em 18º no grid, e é seu pior resultado de qualificação da campanha de 2024.

