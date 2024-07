A Fórmula 1 fechou o sábado chuvoso em Spa-Francorchamps com uma classificação movimentada, que determinou o grid de largada para o GP da Bélgica, 14ª etapa da temporada 2024. E enquanto Max Verstappen foi o mais rápido na pista, a pole para o domingo será de Charles Leclerc.

Com a troca do motor de combustão interna, Verstappen cumprirá uma punição de 10 posições para amanhã, largando em 11º. Com isso, Leclerc sai na frente amanhã, tendo Sergio Pérez em segundo e Lewis Hamilton, Lando Norris e Oscar Piastri completando o top 5 da corrida, que tem largada marcada para 10h, horário de Brasília.

Confira o grid de largada para o GP da Bélgica de F1:

VERSTAPPEN é o mais rápido mas LECLERC fica com POLE na BÉLGICA! MAX em 11⁰, PÉREZ P2 | Q4

